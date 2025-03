Jose Antonio Rueda do nove zmage v najšibkejšem razredu

Dirko razreda moto3 je najbolje začel Maximo Quiles, ki je povedel skupinici petih dirkačev. V njej so se znašli še Alvaro Carpe, Jose Antonio Rueda, David Munoz in Joel Kelso. V drugem krogu pa je pobudo prevzel vodilni v skupnem seštevku Rueda, se prebil v ospredje in si pred zasledovalci že v nekaj krogih pridirkal več kot sekundo in pol prednosti.