Dirki motoGP v Misanu tudi z navijači: na voljo deset tisoč vstopnic

Po dveh dirkah v avstrijskem Spielbergu, ki bosta to in prihodnjo nedeljo, se bo motociklistična karavana preselila v italijanski Misano. Tam dirkače 13. in 20. septembra prav tako čakata dve preizkušnji, ki pa ju bodo na prizorišču že lahko spremljali navijači. Organizatorji dirk so sporočili, da bo na voljo 10 tisoč vstopnic.

icon-expand V Misanu tribune sicer še ne bodo polne, a je to vsekakor nov korak na poti k "normalnosti" v svetu motociklizma. FOTO: motoGP "Veseli nas, da bomo lahko čez mesec dni na našem dirkališču kot prvi pozdravili navijače. Vsak dan bo dogajanje na stezi lahko spremljalo do deset tisoč ljudi, kar pomeni, da bi si dirke, kvalifikacije in proste treninge skupaj v dveh zaporednih vikendih lahko ogledalo do 60 tisoč ljudi,"so zapisali organizatorji. Lanski dirkaški vikend je v Misanu sicer spremljalo 158 tisoč navijačev, poroča portal Crash.net, letos pa bodo tribune odprte približno 10-odstotno. Za navijače, ki jim bo dovoljen vstop, bo skrbelo več kot 700 redarjev, ki bodo pozorni predvsem na pravilno medsebojno razdaljo. Crashše dodaja, da si podobnega razpleta sedaj želijo tudi organizatorji dirk v Le Mansu, Valenciii in portugalskem Portimau, sicer novincu na koledarju motoGP. A vsi, za razliko od Misana, uradne potrditve s strani lokalnih oblasti še niso dobili.