V moto2 slavil Canet, dirko razreda moto3 dobil Piqueras

Ta je po slabem startu bil odločen, da dirko obrne v svoj prid. Po napadu na Dixona, Arenasa in Holgada se je Canet prebil na drugo mesto ter se podal v lov na vodilnega Oncuja. Pet krogov pred koncem dirke ga je tudi ujel in Turkovo napako izkoristil za prevzem vodstva.

Vodilni Gonzalez se ni in ni mogel otresti zasledovalcev, za kar je bil tudi kaznovan. Najprej sta mimo švignila Oncu in Holgado, nato ga je na četrto mesto potisnil Albert Arenas , boljši pa je bil še Aron Canet .

Za razliko od njiju Canet do konca dirke ni več popustil. Prednost pred Oncujem je le še povečeval, Turku pa je znova približeval Gonzalez, ki je v boju za tretje mestu ugnal Holgada. A za napad je zmanjkalo časa in Španec se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.

Peto mesto je domov pripeljal Diogo Moreira , šesti je bil Barry Baltus . Celestino Vietti je bil sedmi, v deseterico pa so se uvrstili še Marcos Ramirez , Arenas in Filip Salač .

V moto3 Piqueras slavil na ciljni črti

S starta sta povedla Ryusei Yamanaka in Joel Kelso , ki sta si v uvodnih krogih pripeljala nekaj metrov prednosti. Nedaleč za njima je bila velika skupina dirkačev, na čelu katere sta se izmenjevala Jose Antonio Rueda in Angel Piqueras .

Ni trajalo dolgo, preden je zasledovalna skupina priključila Kelsu in Yamanaki, vodstvo pa sta prevzela Rueda in Piqueras. Vodilna četverica je imela boljši ritem od preostalih dirkačev v skupini in se že začela oddaljevati, vendar David Almansa še ni obupal in jim skupaj s Taiyem Furosatom in Ricardom Rossijem ponovno prišel bližje.

A Almansa je pregorel v želji po uvrstitvi na stopničke in po padcu ostal brez uvrstitve, Rossi pa ni zmogel držati ritma z najhitrejšimi in v boju za zmago je tako ostalo še pet dirkačev.

Obetal se je izjemno napet zadnji krog dirke in tega smo tudi dočakali. Začelo se je s tehničnimi težavami Ruede, ki so ga oddaljile od zmage, povedel pa je Yamanaka, vendar vodstvu nikakor ni bil varen.