Dobre novice iz Hondinega tabora: Marquez in Espargaro prvič skupaj

"Dirkača ekipe Repsol sta že združena. Bi radi izvedeli, o čem sta se pogovarjala Marc in Pol? Stavimo, da bi radi," so zapisali na uradnem profilu glavnega pokrovitelja Hondine ekipe v razredu motoGP. A bolj kot pogovor je v oči sledilcem na družbenim omrežjih padlo to, da Marc Marquez prvič po tretji operaciji v javno objavljeni fotografiji ne nosi več opornice za operirano desno nadlahtnico. Kot vse kaže, je mukotrpno okrevanje šestkratnega šampiona razreda motoGP le dočakalo korak v pravo smer.

Spomnimo, Marquez je desno nadlahtnico, ki si jo je zlomil na uvodu lanske sezone v Jerezu, tretjič operiral v začetku decembra, po operaciji pa je postalo jasno, da bo okrevanje dolgo in že so se začela porajati vprašanja, ali bo Marquez nared za začetek sezone, ki bo 28. marca v Katarju – tedaj je na sporedu prva dirka, dogajanje pa se bo začelo že dva dneva prej. Seveda so še prej na sporedu predsezonska testiranja, za katera pa Marquez najverjetneje še ne bo pripravljen. Po nekaterih informacijah z Iberskega polotoka bo Katalonec bil bitko za nastop na prvi dirki sezone. A glede na to, da je po lanskoletni šoli hitenja zdaj bistveno bolj previden, se utegne zgoditi, da bo na uvodu v sezono manjkal.

Japonska ekipa, ki je lani ob odsotnosti Marqueza ostala brez naslova prvaka, bo motocikel za sezono 2021 sicer predstavila 22. februarja ob 12. uri – v skladu s trenutnimi veljavnimi ukrepi bodo predstavitev pričakovano preselili kar na splet. Obetajo se kar precejšnje spremembe na motociklu, predvsem v želji, da bi še pridobili hitrost na ravninah in izboljšali oprijem v sredini zavojev.