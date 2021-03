Izjemna izenačenost dirkačev na testiranju v Dohi

Prestop Jacka Millerja iz Pramaca v tovarniško moštvo Ducatija je že obrodil sadove, saj je Avstralec dosegel najhitrejši čas kroga, odkar karavana motoGP-ja gostuje na stezi v Losailu. "Občutek je bil fantastičen. Ko ti uspe sestaviti takšen krog, je vedno lep občutek ," pravi Miller. Avstralčeva hitrost nikoli ni bila sporna, a njegova osredotočenost v letošnji sezoni bo usmerjena predvsem k doslednosti in na doseganje zmag. Edino te so ključne za rdeče italijansko moštvo, ki je znova predstavilo kar nekaj aerodinamičnih novosti.

"To so le testiranja. Moramo še naprej delati in opraviti stvari, ki jih moramo. Osredotočiti se moramo na prvi dve dirki, ki bosta kmalu tukaj," je še dodal novi član Ducatija. Med tistimi, ki so prikazali odlično formo, sta tudi tovarniška dirkača Yamahe Fabio Quartararo inMaverick Vinales. Yamaha je očitno le naredila korak naprej pri izboljšavi motorja. Vendar omenjena trojica ni edina, ki beleži presenetljivo hitre kroge. Svojo konkurenčnost iz dneva v dan izboljšuje tudi Valentino Rossi, ki se je že približal vodilni peterici. "Dobro se počutim na motorju, dirkam kar dobro, toda če se primerjam z najboljšimi dirkači, so ti nekoliko hitrejši," po četrtem testiranju pravi Rossi.