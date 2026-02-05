Naslovnica
MotoGP

Pri Yamahi čez noč našli rešitev in nadaljujejo s testiranji

Sepang, 05. 02. 2026 08.26

Avtor:
M.J.
Massimo Bartolini in Fabio Quartararo

V malezijskem Sepangu se ta teden odvijajo uvodna testiranja pred začetkom motociklistične sezone. Yamaha ima obilo težav. Po padcu in zlomu prsta je s testiranji novega dirkalnika za ta teden končal nekdanji prvak Fabio Quartararo. Francoz se sicer po tej sezoni seli k Hondi. Vodilna moža Yamahe Massimo Bartolini in Massimo Meregalli sta Gazzetti Dello Sport skušala pojasniti za kaj gre. Yamaha medtem nadaljuje s testiranji. Če noč so namreč našli rešitev.

Massimo Meregalli
Massimo Meregalli
FOTO: motogp.com

Yamahin dirkač Fabio Quartararo je po torkovem padcu izpustil preostali del testiranj za novo sezono, ki se odvija v Sepangu. Francoz si je zlomil prst na roki in lažje poškodoval roko. Svetovni prvak iz leta 2021, je v jutranjem delu programa v Sepangu hitro doživel padec, zaradi česar je moral na preglede v zdravstveni center, kjer so ugotovili zlom prst. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Yamahino vodstvo je staknilo glave in se odločilo, da zaradi varnosti ne gre več na stezo. In tako bo dokler ne ugotovijo napake zaradi katere je prišlo do padca Francoza in posledično zloma prsta. Po pisanju Gazette Dello Sport se lahko odpravljanje težav tudi zavleče. Kot je bilo pričakovati, se drugi dan na stezo v Sepangu ni podal noben dirkač Yamahe. Nato pa luč v tunelu. "Prišli smo do rešitve. Nadaljujemo s testiranji. Inženirji so ugotovili vzrok težave in tretji dan bo spet naš," je bil za Gazzetto slikovit vodja ekipe Massimo Meregalli.

Tehnični direktor moštva iz Iwate Massimo Bartolini je besede svojega šefa za rožnati športni časnik le še ponovil. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Menimo, da smo ugotovili vir težave, vendar smo se po tistem padcu Fabia zaradi varnostnih razlogov odločili, da ne bomo več vozili, dokler ne bo vse odpravljeno. Smo pozitivni, mislim, da smo težavo čez noč odpravili," je milanskemu časniku še zaupal tehnični direktor Yamahe, ki pa ni želel odkrito za kaj sploh je šlo.

Fabio Quartararo z letošnjim dirkalnikom.
Fabio Quartararo z letošnjim dirkalnikom.
FOTO: motogp.com

"Menimo, da smo ugotovili vir težave, vendar smo se zaradi varnostnih razlogov v torek odločili, da ne bomo več vozili, dokler ne bo vse odpravljeno. Smo pozitivni, da bomo težavo za vedno odpravili, sedaj smo našli tudi nekaj začasnih rešitev," je milanskemu športnemu časniku še zaupal tehnični direktor Yamahe. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motogp yamaha quartararo

