Dokončen 'konec ljubezni': Yamaha in Vinales že razdrla pogodbo

Maverick Vinales in Yamaha sta se sporazumno dogovorila o takojšnji prekinitvi pogodbe, so sporočili iz Yamahe. A odnos med Vinalesom in Yamaho se je krhal že bistveno dlje časa. Na presenečenje marsikoga so že po VN Nizozemske iz Yamahe sporočili, da Vinales ne bo oddelal zadnjega leta pogodbe (za sezono 2022) ter da se poslavlja že po koncu aktualne sezone.

No, vidno nezadovoljni Vinales, se je na zadnjih dirkah spravil na motocikel Yamahe z jasnim ciljem: uničiti pogonski agregat, so pokazale analize telemetrij. Vinales je svoje dejanje, potem ko ga je Yamaha 'dobila', po VN Štajerske priznal in se tudi opravičil, a Yamahi je bilo vsega dovolj, tako da so se očitno odločili, da Katalonca ne želijo več gledati v svojih garažah. Kot njegovega naslednika se za naslednjo dirko, tj. VN Velike Britanije v Silverstonu, se omenja testnega dirkača Yamahe Cala Crutchlowa.

"Hvaležen sem Yamahi za veliko priložnost. Zelo sem vesel, da so mi nudili podporo v teh štirih letih in pol dirkanje. S ponosom bom gledal nazaj na rezultate, ki smo jih skupaj dosegli," so Vinalesove besede v sporočilu za javnost. Vinales se bo sicer v prihodnji sezoni znova preselil k Aprilii.