Doktor Mir: Cilj je Marqueza spraviti na stezo v Brnu

A sodeč po posnetkih prihoda Marca Marqueza v Barcelono, ki so preplavili Twitter, je poškodba aktualnega svetovnega prvaka resna in mnogi so prepričani, da bi bila Marcova vrnitev v Brnu 'nadčloveško dejanje'. Doktor Xavier Mir, ki bo Marqueza operiral v torek in je Katalonca pregledal že na dirkališču v Jerezu, je za katalonski Radio Catalunya povedal, da je cilj operacije in kasnejšega okrevanja, da bi se Hondin dirkač vrnil na dirkališče že v Brnu (dirka bo 9. avgusta).