Domenicali: Ducati ima vse možnosti, da v naslednji sezoni osvoji vse

Izvršni direktor podjetja Ducati Claudio Domenicali je prepričan, da bo prihodnja motociklistična sezona povsem rdeče obarvana. Avstralec Jack Milles in (ali) Italijan Francesco Bagnaia naj bi po njegovem mnenju odkrito napadala laskavi naslov, ob tem pa poskrbela, da bo tudi konstruktorska lovorika odšla v roke tega italijanskega podjetja s sedežem v Bologni. Rdeča ekipa je že lani podaljšala pogodbo za sodelovanje v elitnem motociklističnem svetovnem prvenstvu motoGP vse do leta 2026.

Dorna Sports in Ducati sta lani podaljšala pogodbo, ki velja od leta 2022 do 2026. V prihajajoči sezoni 2021 bosta za Ducatijevo tovarniško moštvo še naprej nastopala Avstralec Jack Miller in Italijan Francesco Bagnaia. Ducati, kot piše italijanski časnik Corriere Dello Sport z nasmeškom na licih gleda v prihodnost in tudi pozdravlja rezultate, ki jih je rdeča družina dosegla v minuli sezoni, čeprav se na koncu ni okitila z najbolj laskavim naslovom. "Zelo sem zadovoljen. Kaj zadovoljen, kar kričim od veselja po naši zares dobri sezoni," je za milanski športni časnik med drugim dejal izvršni direktor podjetja Ducati Claudio Domenicali.

V končnem seštevku motociklistične sezone za leto 2021 je Francoz Fabio Quartararo zbral 278 točk, Italijan Francesco Bagnaia 252, Španec Joan Mir pa 208.

"Prvič smo v prvi vrsti, prvič smo prišli do trojne zmage. Vse to v minuli sezoni. Vse skupaj je odlična podlaga za leto 2022, ko bomo še bolj izostrili pričakovanja, ko bodo naši cilji še precej višji," sporoča Domenicali. "Bagnaia je dokončno eksplodiral v Aragonu. Štiri zmage na zadnjih šestih dirkah povedo vse, ob tem smo dosegli cel kup uvrstitev na zmagovalni oder. Če potegnem črto, je za nami skorajda sanjska sezona." Domenicali je poleg dirkačev na vsa usta hvalil tudi rdečo družino v garaži. "Brez nje vsega tega ne bi bilo. Smo homogena in zelo profesionalna ekipa, ki ve, kaj hoče. Fantje in punce so povsem predani interesom Ducatija in so v službi izpolnjevanja želja naših dirkačev," je bil slikovit v pogovoru za Corriere Dello Sport izvršni direktor podjetja Ducati. "Za leto 2022 imamo že sedaj odlične karte v rokah. Napadali bomo prvo mesto, zavedajoč se, da je lahko na koncu prvi le eden." Claudio Domenicali je prepričan, da so izjemni rezultati v razredu motoGP pripeljali tudi do boljše prodaje Ducatijevih motociklov. "Živimo v naravnost fantastičnem obdobju. V prvih enajstih mesecih smo prodali več motorjev, kot smo jih v preteklosti v celem letu. Vse to gre zahvala našemu izjemnemu razvoju, ki se kaže, tako na cesti kot tudi na dirkalni stezi. Najboljše leto, ki se počasi izteka, je odlična napoved za sezono 2022. Komaj čakamo, da se vse skupaj začne zares."

icon-expand Claudio Domenicali FOTO: AP

Ducati je v to tekmovanje vstopil leta 2003, prvo zmago je ekipi zagotovil Loris Capirossi, leta 2020 pa so osvojili drugi konstruktorski naslov svetovnega prvaka (prvič leta 2007) po zaslugi Italijanov Andree Doviziosa in Danila Petruccija, ki pa posamično takrat nista bila čisto na vrhu.

Avstralski dirkač Casey Stoner je leta 2007 osvojil edini posamični naslov svetovnega prvaka za Ducati.