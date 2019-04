Domenicali prepričan: Marquez je pod pritiskom, delal bo še več napak

Claudio Domenicalije prepričan, da lahko njegov varovanec Andrea Dovizioso, ki je po padcu Marqueza v Austinu znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku. "Prepričan sem, da ga lahko premagamo na stezi, saj smo to dokazali tudi v Katarju in večkrat v preteklosti," je v pogovoru za GPOne.com dodal šef Ducatija. Prvi test bo že 5. maja (prenos na Kanalu A in VOYO), ko se bodo dirkači pomerili na VN Španije v Jerezu. Ta steza pa je pred domačimi navijači pisana na kožo prav Marquezu, ki je vselej dirko končal na odru za zmagovalce.

Da se lahko zadrži v vodstvu je poleg šefa Ducatija prepričan tudi sam Dovizioso. Izkušeni, 33-letni Italijan recept vidi v tem, da mora večje število točk osvajati tudi na dirkah, ki mu niso pisane na kožo. "V zadnjih dveh letih nismo uspeli premagati Marca, saj je on na slab dan prišel na stopničke, mi pa ne. Z Marquezom je vedno treba biti previden, saj je zares močen in vedno te lahko preseneti," je za španski AS poudaril Dovizioso, ki v tej sezoni vidi precej večje število konkurenčnih motorjev v bitki za naslov prvaka. "Suzuki je naredil velik korak naprej in Alex Rins je dozorel. Valentino Rossi je ponovno dobil boljši motor, tako da mislim, da bosta oba zraven do konca prvenstva," je poudaril Italijan, ki je zadnji dve sezoni zaključil na drugem mestu skupne razvrstitve. Obakrat ga je premagal leMarc Marquez.