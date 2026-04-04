Dominantni Bezzecchi pred Lorenzom, Stonerjem, Doohanom, Rossijem ...

Marco Bezzecchi upravičuje vlogo glavnega favorita razreda motoGP v tekoči tekmovalni sezoni. S ponovno dominantno predstavo v Austinu je zmagal na zadnjih petih dirkah kraljevskega razreda, s čimer je spisal zgodovino Aprilie.

Na zadnji preizkušnji, ko je šlo za VN Amerike, pa je 27-letni Italijan dosegel nov mejnik, ki ga je pred več kot desetletjem postavil legendarni Španec Jorge Lorenzo. Postal je dirkač z največ zaporednimi odpeljanimi krogi na prvem mestu. Zaenkrat se je ustavil pri številki 121.

S tem je Bezzecchi nadaljeval odlično serijo iz konca prejšnje sezone, kar pomeni, da je bil izvrstni Italijan najhitrejši v zadnjih 121 krogih kraljevskega razreda.

"Začel je lani z VN Portugalske, rekord pa drži tudi v tekoči sezoni. Po Austinu ima na hrbtu številko 121," sporoča italijanska Gazzetta Dello Sport in poudarja, da drugo mesto na tej večni lestvici drži legendarni Jorge Lorenzo, ki je bil najhitrejši na 102 krogih, tretji je Avstralec Casey Stoner (88), četrti njegov legendarni rojak Mick Doohan (54).

"Sledijo Francesco Bagnaia, Marc Marquez, a vsi z lepim zaostankom za ta hip nepremagljivim Bezzecchijem," dodaja rožnati milanski časnik.

"Lorenzo je v sezoni 2015 osvojil vse kroge od VN Španije do dirke po Kataloniji, s čimer se je dirkač Yamahe ustavil pri številki 103. Bezzecchi je na dirki onkraj Atlantskega oceana spet dominiral in krepko premagal dosežek Lorenza," še opaža Gazzetta in se sprašuje, kjer so meje Italijana, oziroma kdaj se bo končal njegov zmagoviti pohod na klasičnih nedeljskih dirkah.

"Po Austinu je spisal še en mejnik. Z novo zmago se je pridružil elitni družbi svojega rojaka Valentina Rossija in aktualnega svetovnega prvaka Marca Marqueza, ki sta kot edina v zgodovini osvojila vsaj pet dirk zapored. Španec je v nepozabni sezoni 2014 osvojil kar uvodnih 10 dirk."

Da je Bezzecchi res vroč poudarja dejstvo, da je bilo doslej najboljša uvrstitev v ZDA 6. mesto, ob tako prepričljivi formi, pa je tudi v Austinu pokazal svojo absolutno prevlado v kralhevem razredu motoGP.

