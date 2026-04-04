Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Dominantni Bezzecchi pred Lorenzom, Stonerjem, Doohanom, Rossijem ...

Milano, 04. 04. 2026 10.50 pred 24 dnevi 2 min branja 20

Avtor:
Marko Juvan
Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi je še vedno edini zmagovalec na klasičnih motociklističnih dirkah v tej sezoni, saj je bil pred VN Amerike najboljši že na uvodnih preizkušnjah razreda motoGP na Tajskem in v Braziliji. Še več, 27-letni Italijan je zrušil še en rekord, saj je postal dirkač z največ odpeljanimi krogi na čelu karavane. Bezzecchi je po Austinu na številki 121, ko gre za kroge, ko drži prvo mesto. Naslednja dirka bo na vrsti šele 26. aprila v Jerezu, saj so preizkušnjo v Katarju prestavili na konec sezone.

Več videovsebin
  POPkast o začetku sezone nove sezone MotoGP
    00:57
    POPkast o začetku sezone nove sezone MotoGP
    42:31
  Iz 24UR: Slavje Bezzecchija, povratek med najboljše za Martina, Marc Marquez pa podaljšuje niz brez nedeljskih stopničk
    02:27
  Iz 24UR: Jorge Martin zmagal na sprint dirki v ZDA
    02:16
Marco Bezzecchi upravičuje vlogo glavnega favorita razreda motoGP v tekoči tekmovalni sezoni. S ponovno dominantno predstavo v Austinu je zmagal na zadnjih petih dirkah kraljevskega razreda, s čimer je spisal zgodovino Aprilie. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na zadnji preizkušnji, ko je šlo za VN Amerike, pa je 27-letni Italijan dosegel nov mejnik, ki ga je pred več kot desetletjem postavil legendarni Španec Jorge Lorenzo. Postal je dirkač z največ zaporednimi odpeljanimi krogi na prvem mestu. Zaenkrat se je ustavil pri številki 121. 

Preberi še 'Vedel sem, da bomo dominantni na začetku sezone, a pravi indikator moči bo Evropa'

S tem je Bezzecchi nadaljeval odlično serijo iz konca prejšnje sezone, kar pomeni, da je bil izvrstni Italijan najhitrejši v zadnjih 121 krogih kraljevskega razreda. 

Marco Bezzecchi
FOTO: Profimeda

"Začel je lani z VN Portugalske, rekord pa drži tudi v tekoči sezoni. Po Austinu ima na hrbtu številko 121," sporoča italijanska Gazzetta Dello Sport in poudarja, da drugo mesto na tej večni lestvici drži legendarni Jorge Lorenzo, ki je bil najhitrejši na 102 krogih, tretji je Avstralec Casey Stoner (88), četrti njegov legendarni rojak Mick Doohan (54). 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Sledijo Francesco Bagnaia, Marc Marquez, a vsi z lepim zaostankom za ta hip nepremagljivim Bezzecchijem," dodaja rožnati milanski časnik. 

Marco Bezzecchi in Marc Marquez
FOTO: Profimedia

"Lorenzo je v sezoni 2015 osvojil vse kroge od VN Španije do dirke po Kataloniji, s čimer se je dirkač Yamahe ustavil pri številki 103. Bezzecchi je na dirki onkraj Atlantskega oceana spet dominiral in krepko premagal dosežek Lorenza," še opaža Gazzetta in se sprašuje, kjer so meje Italijana, oziroma kdaj se bo končal njegov zmagoviti pohod na klasičnih nedeljskih dirkah. 

Preberi še 'Vprašanje, ali bo Marc Marquez drugo leto še dirkal'

"Po Austinu je spisal še en mejnik. Z novo zmago se je pridružil elitni družbi svojega rojaka Valentina Rossija in aktualnega svetovnega prvaka Marca Marqueza, ki sta kot edina v zgodovini osvojila vsaj pet dirk zapored. Španec je v nepozabni sezoni 2014 osvojil kar uvodnih 10 dirk." 

Casey Stoner, Jorge Lorenzo in Valentino Rossi
FOTO: AP
FOTO: AP

Da je Bezzecchi res vroč poudarja dejstvo, da je bilo doslej najboljša uvrstitev v ZDA 6. mesto, ob tako prepričljivi formi, pa je tudi v Austinu pokazal svojo absolutno prevlado v kralhevem razredu motoGP. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Marco Bezzecchi je italijanski dirkač, ki tekmuje v razredu MotoGP. V svoji karieri je dosegel več pomembnih zmag in rekordov, vključno z zmagami na več zaporednih dirkah v kraljevskem razredu, kar ga je uvrstilo v zgodovino tega športa.

Jorge Lorenzo Guerrero je nekdanji španski dirkač, ki je tekmoval v najvišjem razredu motociklizma, MotoGP. Znan je po svojem izjemnem talentu in številnih zmagah, vključno s petimi naslovi svetovnega prvaka v različnih razredih. Velja za enega najboljših dirkačev svoje generacije.

Casey Stoner je upokojeni avstralski dirkač, ki je bil dvakratni svetovni prvak v razredu MotoGP. Svoj prvi naslov je osvojil leta 2007 z Ducatijem, drugega pa leta 2011 z Repsol Hondo. Stoner je bil znan po svojem naravnem talentu in sposobnosti, da se hitro prilagodi različnim motociklom in dirkališčem.

Mick Doohan je legendarni avstralski dirkač, ki je dominiral v razredu 500cc (predhodnik MotoGP) v 90. letih. Osvojil je pet zaporednih naslovov svetovnega prvaka od leta 1994 do 1998. Njegova kariera je bila zaznamovana z izjemno vzdržljivostjo in borbenostjo, še posebej po hudi poškodbi noge, ki jo je utrpel leta 1992.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
motogp Bezzecchi
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
07. 04. 2026 12.37
Ce Bezeki nebi keglav sotekmovalce bi bil MM v boljsi kondiciji. Vendar tako je v tem sportu tudi keglanje je dobra strategija Italjanov.
Odgovori
-8
1 9
Jezdimir...hehehe
07. 04. 2026 13.51
Do tolk kot jih je Markec sklatil ti sploh štet ne znaš, vse kar se mu dogaja je karma in prekletstvo za katerega si je popolnoma sam kriv, ni kar tako dobil naziv najpodlejšega dirkača vseh časov, če smo realni in nepristranski...hehehe
Odgovori
+9
9 0
FIRBCA
10. 04. 2026 11.21
Jezdimirić, tebi pa poklon ob ljubosumju ko ti je bejba speljala MM ja. Tolk ko si ti obseden rabis pomoc. Ce si fen ok sam ni treba pretiravat.
Odgovori
-4
0 4
Barni3
04. 04. 2026 20.21
Premocno vodilni? A ne vodi za 4 pike?
Odgovori
-11
1 12
Tenma
04. 04. 2026 19.16
jezdimir je marsikej lani in predlani napovedal in nič od tega ni bilo...
Odgovori
-13
2 15
Jezdimir...hehehe
04. 04. 2026 19.38
Vsem ki imamo vsaj malo pojma je bilo takoj jasno, ko je Markec presedel na Ducatija, da je to začetek konca za to znamko, samo pristranski in zaljubljeni podrepniki ste si zatiskali oči, brez debate...hehehe
Odgovori
+18
18 0
Tenma
04. 04. 2026 19.15
jezdimir je oboževalec Markeca, en njegov post ni, ne da bi ga ne omenjal.
Odgovori
-15
1 16
Jezdimir...hehehe
04. 04. 2026 20.50
Imaš vročino al si se tak rodil...hehehe
Odgovori
+10
11 1
Tenma
04. 04. 2026 19.14
Ok, če je tako ah in oh. Koliko naslovov ima ta bezeči?
Odgovori
-15
1 16
Jezdimir...hehehe
04. 04. 2026 19.40
Markeca predvsem boli da je Diga precej hitrejši od njega in to na poltovarniškem, kera sramota...hehehe
Odgovori
+14
15 1
FlatyEric
04. 04. 2026 16.32
A se bo Marko spet prestavil na drugi motor?
Odgovori
+13
15 2
Jezdimir...hehehe
04. 04. 2026 16.11
To kar počne Bezzecchi z nekonkurenčno Vespo je fenomen motoGPja, Markec bi se lahko od njega veliko naučil če ne bi bil star in puhloglav...hehehe
Odgovori
+18
20 2
Miha1999
04. 04. 2026 12.39
Čeprav je VR akademija, je Bezz med bolj kulturnimi dirkači, ne brca kar tako mimogrede. Je pa tudi res, da bi v obratnem scenariju, kjer bi MM poškodoval Bezz - kija, to bila voda na mlin in bi rodila na tisoče zgodb, spletk in teorij zarot. Marc je pametno tiho, bije vojno s svojo poškodbo...sezona bo še dolga.
Odgovori
-14
7 21
Jezdimir...hehehe
04. 04. 2026 16.09
Markec mora biti samo tiho, tako kot je bil tiho ko je zbijal vse vprek pa se nikoli ni opravičil...popolnoma sam si je kriv za vse neumnosti ki jih je brezglavo počel, vse se vrača vse se plača...hehehe
Odgovori
+18
21 3
dark Cat
04. 04. 2026 11.58
bezeci.....ni se pozabilo kako si sklatil MM. Bo prislo....ne bat.
Odgovori
-18
8 26
Jezdimir...hehehe
04. 04. 2026 16.06
Do tolk kot jih je Markec sklatil ti sploh štet ne znaš, vse kar se mu dogaja je karma in prekletstvo za katerega si je popolnoma sam kriv, ni kar tako dobil naziv najpodlejšega dirkača vseh časov, če smo realni in nepristranski...hehehe
Odgovori
+23
24 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677