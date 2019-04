Dovizioso: Marquez je nepremagljiv, ko je v takšni formi

Andrea Dovizisoje zmagal na uvodni dirki sezone v Katarju, na zadnji dirki, VN Argentine, pa je zasedel tretje mesto, potem ko ga je v boju za drugo mesto ugnal Valentino Rossi. Dovi je drugi na lestvici točkovanja v boju za naslov svetovnega prvaka, štiri točke zaostaja za aktualnim prvakom Marcom Marquezom (45), tretji je Rossi (31).

Dovizioso se zaveda dejstva, da je bil Marquez neulovljiv na argentinski dirki: "Ko je Marc v takšni formi, je nepremagljiv. Na nesrečo to ni nič novega. Na nekaterih dirkališčih, v nekaterih trenutkih, je treba, kar se tiče Marca, pogledati širšo sliko in poizkušati iztržiti maksimalno število točk."

"Naš cilj so vedno stopničke, tokrat sem zadovoljen s tretjim mestom. Pomembno bo, da bomo analizirali podatke in razumeli, kje se lahko izboljšamo. Smo pa zelo napredovali od lani, kar me veseli." Naslednja dirka na sporedu je VN Amerik v Austinu.