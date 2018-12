Doohan prepričan: Ni važno, na katerem motociklu bo sedel, Marc bo še naprej zmagoval

Marc Marquez, ki je pred dnevi uspešno prestal operacijo levega ramena, je brez dvoma najbolj zaznamoval sezono 2018 v elitnem razredu motoGP. 25-letni Španec je v svoji šesti sezoni med elito osvojil že peti naslov svetovnega prvaka in se na večni lestvici na tretjem mestu izenačil z legendarnim Avstralcem Mickom Doohanom, ki je tako kot Marc, vseh pet naslovov osvojil kot član Honde. Mnogi so že sedaj mnenja, da je Katalonec najbolj talentirani dirkač, ki je kadarkoli sedel na motocikel razreda motoGP, drugi so spet kritični. Prav slednji kot glavni argument navajajo, da nikoli ne bo najboljši, če bo celotno kariero nastopal zgolj za eno moštvo, ki je trenutno na vrhuncu. Mnogi so prepričani, da bi se moral Marc preizkusiti pri drugem moštvu in tudi osvojiti naslov svetovnega prvaka. V zadnjih sezonah se kot potencialni 'destinaciji' omenja Ducati in KTM.

Prav Doohan pa je eden glavnih zagovornikov tega, da Marc ni odvisen od motocikla, saj je tako dober dirkač in je prepričan, da bi zmagoval za katerokoli moštvo. Sedemkratni svetovni prvak je sicer med pravkar končano sezono podpisal novo pogodbo s Hondo, pri kateri bo ostal (vsaj) do konca sezone 2020."Ko sem še sam tekmoval, je bilo na startu vsake dirke šest ali sedem Hond, saj so vsi govorili, da potrebujejo ta motocikel, ker je najboljši, a na koncu je bil zmagovalec vedno zgolj eden in to sem bil jaz," je najprej v šali v obširnem intervjuju za motoGP.com dejal legendarni Avstralec.