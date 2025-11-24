Dorna resno razmišlja o uličnih dirkah v prvenstvu motoGP

Potem ko je lastnik Dorne postalo podjetje Liberty Media, je po besedah Carmela Ezpelete vse mogoče. Pod lastništvom tega podjetja je Formula 1 organizirala dirke v mestih v Azerbajdžanu, Singapurju in Las Vegasu. Za zdaj organizatorjem dirk v svetovnem prvenstvu motoGP kaj takega še ni uspelo.
Liberty Media je Dorno prevzel letos, zdaj pa imajo novi lastniki pričakovano visoke cilje. Ker se pogodba z dirkališčem na Phillip Islandu kmalu izteče, so vse glasnejša namigovanja, da bi lahko steza Albert Park v Melbournu v prihodnosti postala prizorišče MotoGP. Čeprav dirka ni na mestnih ulicah, je začasna steza v Melbournu speljana tudi po javnih cestah.
"Mi nimamo težav z dirkanjem v mestnem okolju, potrebujemo le izletne cone," je v pogovoru z DAZN-om dejal Ezpeleta. "Ko smo leta 1992 začeli, smo se zavezali, da bomo izboljšali varnost, kar nam je uspelo. Pri tem ne bomo popuščali. Ampak Mandalika je na primer, vsaj v teoriji, mestna steza. Torej, če se bo pojavila steza, ki poteka po mestnih ulicah in ima izletne cone, bomo tam," je še dodal.
