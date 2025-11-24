Svetli način
MotoGP

Dorna resno razmišlja o uličnih dirkah v prvenstvu motoGP

Ljubljana, 24. 11. 2025 13.19 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.D.
Komentarji
1

Sezona MotoGP se je zaključila, direktor podjetja Dorna Sports, ki vodi prvenstvo, Carmelo Ezpeleta, pa že razmišlja o prihodnosti. Že leta mnogi ljubitelji tega športa namigujejo in javno govorijo o želji, da bi vsaj eno dirko v sezoni organizirali na prizoriščih, ki niso dirkališča, torej na mestnih ulicah.

Potem ko je lastnik Dorne postalo podjetje Liberty Media, je po besedah Carmela Ezpelete vse mogoče. Pod lastništvom tega podjetja je Formula 1 organizirala dirke v mestih v Azerbajdžanu, Singapurju in Las Vegasu. Za zdaj organizatorjem dirk v svetovnem prvenstvu motoGP kaj takega še ni uspelo.

Carmelo Ezpeleta
Carmelo Ezpeleta FOTO: AP

Liberty Media je Dorno prevzel letos, zdaj pa imajo novi lastniki pričakovano visoke cilje. Ker se pogodba z dirkališčem na Phillip Islandu kmalu izteče, so vse glasnejša namigovanja, da bi lahko steza Albert Park v Melbournu v prihodnosti postala prizorišče MotoGP. Čeprav dirka ni na mestnih ulicah, je začasna steza v Melbournu speljana tudi po javnih cestah.

"Mi nimamo težav z dirkanjem v mestnem okolju, potrebujemo le izletne cone," je v pogovoru z DAZN-om dejal Ezpeleta. "Ko smo leta 1992 začeli, smo se zavezali, da bomo izboljšali varnost, kar nam je uspelo. Pri tem ne bomo popuščali. Ampak Mandalika je na primer, vsaj v teoriji, mestna steza. Torej, če se bo pojavila steza, ki poteka po mestnih ulicah in ima izletne cone, bomo tam," je še dodal.

Carmelo Ezpeleta motogp
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cupko
24. 11. 2025 15.37
A bi res radi imeli pokopališče na ulici. Že zdaj, ko so izletne površine je dovolj nesreč, ki se ponavadi končajo le z nekaj zlomi, če pa uvedemo ulične dirke se bodo pa ti zlomi sprmenili v ničkoliko smrt ob ograjah
ODGOVORI
0 0
