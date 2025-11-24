Dorna resno razmišlja o uličnih dirkah v prvenstvu motoGP

Sezona MotoGP se je zaključila, direktor podjetja Dorna Sports, ki vodi prvenstvo, Carmelo Ezpeleta, pa že razmišlja o prihodnosti. Že leta mnogi ljubitelji tega športa namigujejo in javno govorijo o želji, da bi vsaj eno dirko v sezoni organizirali na prizoriščih, ki niso dirkališča, torej na mestnih ulicah.

Potem ko je lastnik Dorne postalo podjetje Liberty Media, je po besedah Carmela Ezpelete vse mogoče. Pod lastništvom tega podjetja je Formula 1 organizirala dirke v mestih v Azerbajdžanu, Singapurju in Las Vegasu. Za zdaj organizatorjem dirk v svetovnem prvenstvu motoGP kaj takega še ni uspelo.

Carmelo Ezpeleta FOTO: AP icon-expand

Liberty Media je Dorno prevzel letos, zdaj pa imajo novi lastniki pričakovano visoke cilje. Ker se pogodba z dirkališčem na Phillip Islandu kmalu izteče, so vse glasnejša namigovanja, da bi lahko steza Albert Park v Melbournu v prihodnosti postala prizorišče MotoGP. Čeprav dirka ni na mestnih ulicah, je začasna steza v Melbournu speljana tudi po javnih cestah.