DORNA sporočila, da bodo od naslednje sezone uvedli tudi sobotne dirke

Quartararo nad idejo ni navdušen

Svetovni prvak Fabio Quartararo je še pred uradno potrditvijo odločitve izrazil svoje nestrinjanje z novim formatom. "Mislim, da je to popolnoma neumno. Nisem tisti, ki sprejema odločitve o formatih dirk, ampak mislim, da vstopamo v popolnoma neumen format. Če bi to storili občasno, kot to počnejo v Formuli 1, mislim, da bi to znalo biti zanimivo, ampak vsako soboto ... Iskreno so nekatera dirkališča zelo zahtevna in si na njih fizično izčrpan, kot v Assnu in Mugellu. Mislim, da ni pravilno sprejeti tako odločitev brez posvetovanjem z dirkači. Vsaj mene niso vprašali," je bil zelo kritičen Francoz.