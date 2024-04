Formula 1 in motoGP v prihodnje pod eno streho

"MotoGP je globalna liga z zvesto, navdušeno bazo navijačev, privlačnimi dirkami in finančnim profilom z velikim pretokom denarja," je povedal predsednik in izvršni direktor Liberty Media Greg Maffei .

Podjetje Liberty Media je leta 2017 kupilo formulo 1 od podjetja CVC Capital Partners, s čimer so izničili vpliv razvpitega Bernieja Ecclestonea , ki je bil pred tem na položaju izvršnega direktorja. Zdaj pa Liberty Media prevzema še najprestižnejši motociklistični razred motoGP. Prevzem naj bi bil dokončan do konca leta 2024, pod pogojem odobritve pristojnih organov.

Sky Sports še dodaja, da bo Dorna ostala neodvisno vodeno podjetje, svoj sedež bo še naprej imela v Madridu, pri čemer bo dolgoletni izvršni direktor Carmelo Ezpeleta ostal na svojem položaju. "To je popoln naslednji korak v evoluciji motoGP in navdušeni smo nad tem, kar ta mejnik prinaša Dorni, karavani motoGP in navijačem," je ob tem dejal Ezpeleta.