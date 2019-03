Dovi bo na potrditev uvodne zmage čakal do Argentine

Po dirki za VN Katarja so pri moštvih Aprilie, KTM-a, Honde in Suzukija vložilo protest zoper ekipo Ducati. Razlog naj bi bil nedovoljen del na zadku dirkalnika Andree Doviziosain Danila Petruccija. Šlo naj bi za nekakšno krilce pod zadnjo gumo. Krilce naj bi se uporabljalo za hlajenje zadnje gume. Sporen pa naj bi bil tudi aeordinamični dodatek na sprednjem kolesu, ki naj bi zagotavljal boljši oprijem sprednjega kolesa. Tehnični komisarji so od Ducatija po prejeti pritožbi nemudoma zahtevali dokumentacijo in dele, da preverijo, ali je vse v skladu s pravili. Kot kaže, je bilo vse v skladu, saj so se komisarji odločili, da jo bo Ducati odnesel brez kazni, a zgodba še ni zaključen. Saj so se omenjena štiri moštva sedaj pritožila tudi na mednarodno motociklistično zvezo (FIM), ki je sedaj ustanovila posebno komisijo, ki bo še enkrat preučila ta primer in dokončno odločitev sporočila pred dirko za VN Argentine, ki bo na sporedu 31. marca. Do takrat bodo obveljali rezultati iz Dohe, a bi vseeno lahko Dovizioso ostal brez zmage, če se komisija odloči, da je italijansko moštvo res kršilo tehnični pravilnik prvenstva motoGP.

"Po dirki za VN Katarja, ki je bila na sporedu 10. marca, je komisija prvenstva razreda motoGP, ki jo sestavljajo Freddy Spencer, Bill Cumbowin Ralf Bohnhorst, prejela pritožbo s strani Aprilie, KTM-a, Honde in Suzukija. Omenjena moštva so se pritožila zaradi domnevnih aerodinamičnih pripomočkov, ki jih je moštvo Ducati uporabilo na zadku motocikla. Te dodatke so na svojih dirkalnikih uporabljali Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci in Jack Miller. Omenjena komisija je takoj po dirki pritožbe moštev zavrnila, a so omenjena moštva takoj pritožbo naslovila na FIM, ki ima za te primere posebno komisijo, ki jo sestavljata Stuart Higgsin Cesario Samarita. Po pravilniku sta omenjena komisarja primer predala pritožbenemu sodišču, ki deluje znotraj mednarodne motociklistične zveze, a je povsem neodvisen organ. Omenjeni organ bo v naslednjih dneh pripravil zaslišanje, na katerega bo povabil vsa vpletena moštva. Odločitev pa bo sprejeta pred začetkom dirke za VN Argentine. Do takrat, rezultati iz dirke za VN Katarja, veljajo,"so v sporočilu za javnost zapisali pri mednarodni motociklistični zvezi. Pri Ducatiji so sicer prepričani, da niso storili ničesar narobe in da je Gigi Dal'Ignazgolj našel novost, ki v pravilih ni opredeljena in s tem tudi niso kršena pravila. Spomnimo, podobno se je zgodilo že pred leti, ko so pri italijanskem moštvu prvi začeli uporabljati krilca na sprednjih maskah. Sprva so se ostala moštva pritoževala, kmalu pa so se tudi sama začela posluževati podobnih pripomočkov in kmalu nič več ni bilo sporno. Zelo verjetno je, da se bo tudi po tokratni inovaciji Ducatija, zgodilo podobno.