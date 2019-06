Dovi: Dobra dirka, a slaba za prvenstvo. Potrebujemo še nekaj za boj z Marquezom

Za najbolj zanimivo dirko letošnje sezone so poskrbeli predvsem zmagovalec Petrucci, Marquez in Dovizioso, ki so se v zaključku nekajkrat prehiteli, na koncu pa je z izjemnim manevrom v vodstvo smuknil Petrucci in ga zadržal do samega zaključka. "Zelo sem zadovoljen. Uspela nam je dirka, ki smo si je želeli. Malce smo trpeli med vikendom, toda občutki so se nam povrnili na dan dirke," je po osvojenem tretjem mestu hitel razlagati Andrea Dovizioso. Temu je uspel izjemen start, saj se je z devetega prebil kar na drugo mesto že v uvodnem krogu. "Na dirki smo bili zraven. Uspel mi je perfekten start. Prebil sem se v dober položaj. Varčeval sem z gumami. Zelo dobro sem vozil glede na to, da je bilo zelo težko za vse. Temperature so bile zelo visoke," je opozoril Dovizioso, ki je nato poveljeval karavani vse do zadnjih 14 krogov, ko se je izoblikovala četverica dirkačev (že omenjeni plus Alex Rins), ki se je udarila za zmago.