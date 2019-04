Dovi navdušen nad Rossijem: Spremenil je mentaliteto, da je ostal pri vrhu

Andrea Dovizioso bo prihodnji konec tedna na prvi evropski dirki v sezoni, ko bo na sporedu VN Španije v Jerezu, branil tri točke prednosti pred rojakom Valentinom Rossijem, ki je na presenečenje vseh letošnjo sezono zelo dobro začel. Dirkač Ducatija je prepričan, da se lahko devetkratni svetovni prvak tudi v letošnji sezoni bori za naslov svetovnega prvaka, čeprav je sezona še zelo dolga in naporna. Dovi je mnenja, da bi Rossi že pred leti prenehal z dirkanjem, če ne bi spremenil svojega pristopa do dirkanja.

"Spremenil je svojo mentaliteto. V to je bil prisiljen in bil je dovolj inteligenten, da je to uvidel in tudi storil," je uvodoma na promocijskem dogodku moštva Ducati v Rimu povedal Dovizioso, ki je v zadnjih dveh sezonah osvojil naslov podprvaka v elitnem razredu motoGP. "Če bi še naprej dirkal na način, s katerim je deset let nazaj osvajal naslove prvaka, bi se uničil. Ne bi zdržal teh pritiskov. Toda on je pameten dirkač. Uvidel je, da mora začeti na drugačen način sprejemati poraze in se je prilagodil. Sedaj iz vsakega poraza potegne nekaj pozitivnih točk in zaradi tega še naprej uspešno dirka, čeprav je star 40 let,"je rojaku polaskal sedem let mlajši Dovizioso, ki je v zadnjih treh sezonah zbral 12 zmag v elitnem motociklističnem razredu.