Dovi prižgal alarm: Moramo najti nekaj, sicer lahko le molimo za Marquezovo napako

Andrea Dovizioso je po drugem mestu v skupnem seštevku, saj trenutno drži drugo mesto z le osmimi točkami zaostanka za aktualnim svetovnim prvakom. A kljub zelo dobrem položaju na lestvici je Dovizioso po dirki v pogovorih z novinarji deloval vse prej kot zadovoljen. "Moramo biti zadovoljni z 20 točkami in stanjem v prvenstvu. Smo zraven in vse je še odprto," je začel 33-letni Italijan iz Forlimpopolija. "Toda po drugi strani mislim, da moramo razumeti in analizirati ta konec tedna, saj moramo najti nekaj," pa težav Ducatija ni skrival Dovizioso.

"Marc (Marquez, op. p.) in Honda sta trenutno nekoliko močnejša od nas. Moramo najti nekaj več, da izboljšamo čas kroga, s čimer bi privarčevali gume, s katerimi smo tokrat imeli precej težav," je bil jasen Italijan. Ta je dirko v Le Mansu zaključil na drugem mestu, potem ko je v zaključku uspel odbiti silovit napad moštvenega kolega Danila Petruccija. "To da sem na koncu zaključil na drugem mestu, je dobro, toda boril sem se z motociklom, še posebej z zadnjo gumo. To pa ni dobro, če se želiš boriti za naslov prvaka. V zaključku dirke sem bil zaradi tega prepočasen. Nisem mogel zadržati dobrega ritma, ki sem ga imel do sredine dirke, kar je negativno," je še iskreno pojasnil Dovizioso, ki je bil v zadnjih dveh sezonah najresnejši kandidat Kataloncu v bitki za naslov prvaka.