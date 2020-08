Dovizioso: Zagotovo bom spet v igri za zmago

Andrea Dovizioso je na najboljši možni način izkoristil kaos in številne odstope na dirki v Spielbergu, ki jo je na koncu tudi dobil. Že ta konec tedna, s prenosi na VOYO začenjamo v petek dopoldan s prostimi treningi vseh razredov, bo imel 34-letni Italijan, ki se po koncu sezone poslavlja od Ducatija, novo priložnost za vrhunski rezultat. Ob ugodnem razpletu bi po peti letošnji dirki lahko celo prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, ki ga ob dveh uvodnih zmagah v Jerezu še vedno drži Francoz Fabio Quartararo.

icon-expand Zmagovalci VN Avstrije FOTO: MotoGP

Andrea Dovizioso je sicer le dan pred dirko v Spielbergu razkril, da pri Ducatiju z njim ne nameravajo podaljšati pogodbe v naslednji sezoni. Doviziosu, ki je za Ducati dirkal zadnjih osem sezon, pogodba poteče konec te sezone. Italijan je v tem času osvojil osem dirk, v letih 2017, 2018 in 2019 pa je končal na drugem mestu skupnega seštevka SP. Uspeh na na avstrijskem Štajerskem je bil sicer za italijansko tovarno jubilejni 50. v elitnem razredu, ohranili pa so tudi niz nepremagljivosti na tem dirkališču, odkar so ga prenovili.

Skupno je v SP vodstvo ohranil zmagovalec prvih dveh dirk Francoz Fabio Quartararo, ki je bil na zadnji dirki v Spielbergu osmi. Ima 67 točk, drugi je zdaj zmagovalec VN Avstrije Andrea Dovizioso s 56, tretji pa Maverick Vinales, na zadnji tekmi le deseti, z 48.

"Naredili smo velike izboljšave na zaviranju glede na začetek sezone in dirki v Jerezu. To je razlog, da smo na zadnjih tekmah veliko bolj prepričljivi in konkurenčni za najvišja mesta. Tudi v ponovitvi v Spielbergu računam, da bom v igri za zmago," je za Corriere Dello Sport hitel pripovedovati veliki zmagovalec zadnje dirke Andrea Dovizioso. "Pričakujem, da bomo prihajajoči konec tedna naredili nov korak naprej." Podatek, da je Ducati v Spielbergu slavil celo petič zapored. Ob novem uspehu bi 34-letni Dovizioso lahko prevzel vodstvo v skupnem seštevku, ki ga po zmagah v Jerezu drži Francoz Fabio Quartararo. "Po nedeljski zmagi mi je kar malce odleglo. Potreboval sem jo. Padel mi je kamen s srca, priprava na naslednje izzive je precej lažja po tem uspehu. Ob tem sem seveda močno pridobil na samozavesti. V nedeljo bom napadal novo zmago. Prepričan sem, da bom v igri za najvišjo stopničko zmagovalnega odra," napoveduje izkušeni Italijan, ki pa opozarja, da je na papirju kar nekaj dirkačev, ki lahko upravičeno pričakujejo boj za najvišja mesta. Tudi za zmago.

icon-expand Andrea Dovizioso FOTO: motoGP

"Na startu je (bo) kar nekaj fantov, ki lahko zmagajo. Videli ste, kako se hitro lahko vse skupaj obrne, kako pomembno je, da imaš tudi pomoč sreče. Težko napovem razplet, a če bo dirka kolikor toliko normalna, bom gotovo v igri za zmago. Tu se Ducati zelo dobro počuti," je še opazil Dovi, ki je pozdravil odlično delo mehanikov v garaži. "Naredili smo korak naprej pri zaviranju. To nam je zelo pomagalo na zadnji dirki. Sedaj se bomo lahko osredotočali na nekatere druge malenkosti," je še dejal Italijan, ki opozarja, da bo potrebno ves čas gledati v nebo. "V Spielbergu, to je vsem znano, se lahko vreme hitro spremeni. Pričakujem, da bo glede na napoved tudi to odigralo pomembno vlogo."