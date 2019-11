Dovizioso: V naslednji sezoni me zanima zgolj naslov svetovnega prvaka

Šestindvajsetletni Marc Marquezje v Sepangu novih 20 točk in postavil nov rekord; 395 točk, kot jih ima trenutno na prvem mestu, ni zbral v eni sezoni še noben motociklist v zgodovini SP. Do 383 točk je Španec Jorge Lorenzo prišel leta 2010. Španec je že pred nekaj dirkami zapakiral šesti naslov svetovnega prvaka, drugo mesto v skupnem seštevku pa bo bržkone pripadlo Italijanu Andreu Dovizioso, ki je na VN Malezije osvojil tretje mesto. "Skozi sezono smo se trudili napredovati in mislim, da smo v nameri uspeli. Moramo ostati na tej poti in že gledati proti naslednji sezoni, kjer bomo skušali predstaviti še nekatere novosti," je za Corierre Dello Sportrazpredal 30-letni Dovizioso. "Po VN Valencie, kjer pričakujem nov boj za stopničke, bo potreben tudi odmor, da se glava odklopi od vsega, da se napolnijo baterije," je prepričan Dovi. "December bo namenjen počitku, vsi skupaj v ekipi ga potrebujemo." Po zadnji dirki sezone, šlo bo za VN Valencie, bodo ekipe še ostale na dirkališču Ricardo Tormo. "Tista testiranja so zelo pomembna. Veliko nam bodo povedala v pripravi na prihajajočo sezono," je še dejal Dovizioso, ki sedmo sezono dirka za ekipo Ducatija. "Dolgo obdobje je za nami in če smo čisto pošteni kakšni revolucionarnih sprememb na motociklu nismo uspeli narediti. ves čas nekaj razvijamo, toda tudi konkurenca ne počiva in težko je narediti kaj več od ostalih. Tudi zato, ker vsi v naši motociklistični karavani ves čas nekaj razvijajo se določene spremembe v nastavitvah pri Ducatiju niti ne vidijo."