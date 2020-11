Dovizioso in Quartararo že razmišljata o novi sezoni

Po dirki za VN Valencie Joan Mir in ekipa Suzukija še vedno proslavljata osvojen naslov svetovnega prvaka. "Na videz sem bil umirjen in prav nič pod pritiskom, ampak seveda nisem bil tak," je po koncu dirke povedal Mir. Največji osmoljenci letošnjega leta, kot sta na primer Andrea Dovizioso in predvsem Fabio Quartararo, pa že razmišljajo o novi sezoni, čeprav jih čaka še ena dirka na spektakularni stezi v Portimau.

