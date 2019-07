Doviziosa skrbi: Niti blizu nismo Marquezu. Trenutno se borimo sami s seboj

"Na zadnjih dveh dirkah se je na žalost pokazala razlika do naših konkurentov," je za Motorsportrazlagal Andrea Dovizioso. "Ni veliko za povedati: nismo tako konkurenčni, kot bi si želeli biti," je še dodal izkušeni Italijan. Ta se bo v tej sezoni moral pošteno potruditi, če želi ohraniti primat najboljšega Ducatijevega dirkača, saj mu za ovratnik z zgolj šestimi točkami (127/121) zaostanka diha moštveni kolega Danilo Petrucci. "V tem trenutku lahko rečem to, kar sem govoril že štiri leta nazaj: prepočasni smo v sredini ovinkov. Na srečo smo napredovali v drugih elementih, zato smo konkurenčni, toda zdaj, ko drugi dvigujejo letvico, smo mi še vedno predaleč zadaj v ovinkih," je še dodal Dovizioso, ki je na dirkališču v Sachsenringu zasedel peto mesto.

Dovizoso je med vrsticami letošnjo sezono že odpisal, kar je po 58 točkah zaostanka razumljivo, in se raje uzrl dlje v prihodnost. "Zdaj se moramo bolj kot kdaj koli prej usesti in izdelati strategijo za prihodnost. Izboljšave v zavojih so zahtevne in niso naša specialiteta, zato bo to najverjetneje vzelo čas, toda zdaj se moramo popolnoma osredotočiti na ta aspekt," je hitel pojasnjevati razočarani Dovizioso. "To je nekaj, o čemer smo vedno razmišljali, a nikoli to ni bila naša prioriteta. Zdaj je jasno, tudi za tiste, ki niso razmišljali tako, da moramo storiti korak naprej na tem področju," je jasno sporočilo 33-letnika iz Forlimpopolija. "Na naslednjih dirkah bom bolj konkurenčen, toda to ni dovolj, da bi razmišljali o boju z Marcom," je iskreno priznal Dovizioso. "Ni vprašanje o izničevanju točkovnega zaostanka, saj se trenutno ne borimo z njim. Trenutno se borimo sami s seboj, saj nismo dovolj blizu, da bi ga lahko sploh poskusili premagati," je pojasnil dirkač Ducatija.

Podobnega mnenja kot Dovizioso je bil tudi njegov moštveni kolega Petrucci. "Zaskrbljujoče je, da smo tako tukaj kot v Assenu izgubljali po pol sekunde na krog. Nismo zadovoljni. Tako jaz, Andrea kot Jack Millersmo dali vse od sebe in naredili vse, kar je bilo mogoče. Najverjetneje smo z motorji vozili na meji," je pristavil Petrucci.