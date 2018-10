Dovizioso presrečen s hitrostjo Ducatija na 'prostem': Še kako bom konkurenčen v boju za zmago

"Čeprav na prostem treningu, še posebej na drugem, nisem veliko tvegal sem na moje veliko zadovoljstvo spoznal, da se je motocikel spoprijateljil s stezo. Vedeli smo, da smo lahko v Motegiju hitri, toda dokler se to ne potrdi na stezi, so to le špekulacije in napovedi. Sedaj je jasno, da bomo v kvalifikacijah in na nedeljski dirki zelo konkurenčni v boju za vrh," je pozdravil najboljši čas prostega treninga drugouvrščeni v skupnem seštevku svetovnega prvenstvaAndrea Dovizioso, sicer edini v motociklistični karavani, ki lahko teoretično še prepreči izjemnemu Špancu Marcu Marquezu nov naslov prvaka razreda motoGP. "Nekaj bo potrebno še postoriti do kvalifikacij, določene nastavke korigirati, toda hitrost Ducatija mi je bila zelo všeč. Odličen obet je to pred odločilnimi stvarmi v soboto in nedeljo."