Dovizioso razkril obete za Valencio: Računam, da bomo bolj hitri in konkurenčni kot v preteklosti

Sploh glede na trenutna razmerja moči med dirkači in katastrofalno vremensko napoved. "S tem se ne bom obremenjeval. Pogoji bodo za vse enak i. Obeta pa se nam zelo pestra dirka. Že v kvalifikacijah bo zelo vesel o," je bil za Gazzetto Dello Sportrazigran Andrea Dovizioso , ki pa dirkališča v Valencii nima prav v "čislih". "Tu smo praviloma vedno imeli težave. Tudi tokrat ne pričakujem, da bo vse potekalo gladko in po naših želj ah," je bil odkrit 32-letni dirkač iz Livorna, ki se je s šestim mestom v Sepangu tudi praktično razveselil končnega drugega v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v kraljevem razredu motoGP.

"To je za našo ekipo zelo pomemben rezultat. Presrečen sem, da smo na koncu osvojili drugo mesto. Marc je bil v tej sezoni enostavno premočan za vse. Upam, da bo v prihodnji sezoni pustil bližje," se je pridušal Dovizioso, ki si v Valencii obeta precej boljši rezultat, kot v preteklosti. "Nastopil bom povsem sproščeno. Naslov svetovnega podprvaka že imam v žepu in pričakujem, da bom zelo konkurenčen v boju za stopničke. Ob tem bomo vneto in marljivo testirali motocikel, da vidimo kere so še nape pomanjlkjivosti in rezerve, da bi jih odpravili ali vsaj zmanjšali pred naslednjo sezono."