Dovizioso v lovu za Marquezom v Brnu upa na ponovitev lanske zmage

V boju za naslov svetovnega prvaka Andrea Dovizioso za Marcom Marquezom zaostaja 58 točk. Za zmanjšanje zaostanka za Špancem bi Italijanu prav prišla ponovitev lanske zmage. Brez dvoma bi bil Dovi zadovoljen, če bi se ponovil vrstni red iz VN Češke 2018, ko sta na stopničkah pristala še Jorge Lorenzo (lani še Italijanov moštveni kolega pri Ducatiju) in kot tretji, Hondin prvi adut Marquez (četrti je bil Valentino Rossi). Če bi ponovil zmago, bi bila to prva zaporedna zmaga za Ducati po "dvojčku" iz let 2016 in 2017, ko sta zmagi slavila Loris Capirossi in Casey Stoner.