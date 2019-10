Dovizioso: Ducati je nepredvidljiv. V nekaterih stvareh smo pred vsemi, v drugih tavamo v ozadju

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez je osvojil še deveto zmago sezone ter skupno 53. Marquez je še osmič skupno in šestič v razredu motoGP postal svetovni motociklistični prvak in se s šestim naslovom v kraljevskem razredu na tretjem mestu večne lestvice izenačil z Avstralcem Mickom Doohanom , Italijan Valentino Rossi jih ima sedem in je drugi med vsemi, prvi pa je njegov rojak Giacomo Agostini z osmimi naslovi. Predčasno slavje v Buriramu bi mu lahko pokvaril le Andrea Dovozioso , ki pa je bil s končnim četrtim mestom na dirki daleč od tega ... "Poskušali smo, dal sem vse od sebe, tako v kvalifikacijah kot tudi na dirki, a Marc je bil vnovič premočan za vse. Ni se mi uspelo spustiti niti v borbo za stopničke, kar je manjše razočaranje za našo ekipo," je za Corierre Dello Sport dejal Dovizioso, ki bo do konca sezone, na sporedu so še štiri dirke, bržkone z lahkoto ubranil status svetovnega podprvaka. 'MotoGP se je spremenil'

"Želeli smo več. Pred sezono smo upali, da bomo bolj in predvsem dlje konkurenčni v boju za prvaka. A izpostavilo se je, da je Marc predober za vse," je priznal izkušeni Italijan, ki je vnovič spoznal kako nepredvidljiv je Ducatijev jekleni konjiček. "Prevelika razlika je do Marqueza. Zaenkrat nimamo pravega odgovora, zakaj je temu tako. Ducati je, kot vsa ta leta, vselej nepredvidljiv, imamo vrsto odličnih značilnosti, v nekaterih smo veliko boljši od konkurence, a kaj ko smo v določenih stvareh daleč zadaj. Delati moramo na konstantnosti."

Dovizioso je opazil še nekaj. "Trdim, da so se razmere v motoGP močno spremenile v vseh teh letih. Velike razlike so v marsičem. Še nekaj let nazaj je bilo povsem drugače." Dovizioso upa in verjame, da bo Ducati v naslednji sezoni bolj konkurenčen v boju za prvo mesto. "Vsi v našem razredu so na istih pnevmatikah, tako da je tu stvar jasna. Večina ima kar velike težave z oprijemom, veliko ekip je zmanjšalo težave ali jih povsem odpravilo. Mi še nismo med njimi. Imamo težave, ki so vidne iz LETALA," je bil za konec slikovit Dovizioso, ki je v tej sezoni dosegel dve zmagi, skupaj pa ima v kraljevem razredu 14 prvih mest.