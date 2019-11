Dovizioso: Ključna bodo testiranja v Jerezu. Že sedaj pa lahko zatrdim, da smo hitrejši

Takoj po zadnji tekmi sezone, ko je serijski motociklistični prvak razreda motoGP Marc Marquez le še utrdil svoj vodilni položaj, so se dirkači že obrnili naslednji, ki ji gredo že nasproti s prvimi testiranji. Za dirkači vseh razredov sta dva koristna dneva v Valencii, pri tem se ne bodo zadovoljili. V naslednjih dneh se bodo trudili še v Jerezu. "Testiranja so bila še kako nujna in predvsem koristna. Orientirali smo se na nekatere stvari, ki nam bodo pomagale v pripravi na naslednjo sezono. Imeli bomo nov motocikel in marsikaj bo potrebno še postoriti. Primerjali smo letošnji in prihodnji motocikel in odkrili marsikaj zanimivega,. Vsega ne bi rad razkril za medije, lahko pa odgovorno zatrdim, da bomo v prihodnji sezoni hitrejši. Tu zame ni nobenega dvoma," je Andrea Diovizioso za Corierre Dello Sport komentiral dvodnevna testiranja v Valencii, kjer se je prvič srečal z motociklom za leto 2020. "Lahko smo v miru preizkusili nove pnevmatike, ki nam jih je iz tovarne dostavil Michelin. Šlo je za zadnjo gumo, kjer smo imeli v preteklosti velike težave. Prvi vtisi so pozitivni," je dejal aktualni svetovni podprvak, ki je drugi dan testiranj končal na spodbudnem drugem mestu.