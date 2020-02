Dovizioso: Računam, da bom spet največji Marquezov konkurent

Motociklistična karavana že "ogreva" dirkalnike, saj je nova tekmovalna sezona tako rekoč pred durmi. Pri Ducatiju so pred slabim mesecem že predstavili motocikel s katerim bosta Andrea Dovizioso in Danilo Petrucci napadala najvišja mesta v prihajajoči sezoni razreda motoGP. Vodstvo rdečih z odkritimi kartami vstopa v sezono, saj ne taji, da si želi čisto na vrh. To pomeni tudi pred, na prvi pogled, nepremagljivega Marca Marqueza.

Ducati je konec januarja razkril novi motocikel za leto 2020. FOTO: motoGP

Že nekaj sezon dirkači iz vseh koncev in krajev neuspešno lovijo serijskega zmagovalca Marca Marqueza. V zadnjih letih je prav Ducati z Andreo Doviziosom najbližje izjemnemu Špancu in zdi se, da bo tako tudi v letu 2020. Na to napeljujejo tudi testiranja v Sepangu, kjer se je izkazalo, da bo Ducati vnovič zelo konkurenčen. "Iz kroga v krog smo bili hitrejši. Uspeli smo narediti nekaj nastavitev, ki so mi zelo koristila. V zadnjih krogih poslednjega dne testiranja v Maleziji, ko je bila steza povsem suha, pa so se že videni obrisi potenciala našega dirkalnika," je mel roke drugouvrščeni z lanske sezone, ki je pozdravil tudi nove pnevmatike.

Sezona 2020 se bo začela 8. marca v Katarju.

"Ležijo mi. Mislim, da smo tudi tu naredili korak naprej. A pozor, v Sepangu so vselej specifične razmere, zato prave ocene primernosti pnevmatik še ne gre postavljati. V Katarju bodo drugačni pogoji, zato bo za konkretno oceno še potrebno počakati. Veselim pa se, da se bo vse skupaj kmalu začelo zares, saj je najmanj prijetno obdobje ravno to, tik pred začetkom sezone, ko še živimo s številnimi vprašanja in ko smo nemirni zaradi tega, ker točno ne vemo pri čem smo," je za Corierre Delo Sportše dejal 30-letni Italijan, ki z nestrpnostjo pričakuje začetek sezone 8. marca v Katarju.





Andrea Divizioso računa, da bo spet največji konkurent Marcu Marquezu v boju za laskavi naslov. FOTO: motoGP