Dovizioso: Čeprav nimam več možnosti za naslov prvaka, motiv ni nič manjši

Marc Marquez (Repsol Honda), večkratni svetovni prvak kraljevega motociklističnega razreda MotoGP, je pač razred zase. Tisto, kar trenutno najbolj zanima drugouvrščenega v skupnem seštevku prvenstva Andreo Doviziosa (Ducati Team), je ubranitev položaja svetovnega podprvaka.



Prihajajoča dirka na Phillip Islandu bo za dirkače specifična preizkušnja, saj so v preteklih sezonah nemalokrat na končni razplet vplivale spremenljive vremenske razmere. Tudi tokrat 31-letni Italijan ne pričakuje večjih sprememb v želji, da bi se lahko približal Marquezu v boju za zmago na 17. dirki sezone. "Lani sem na tem dirkališču osvojil zelo dobro tretje mesto, s čimer so bili pri Ducatiju zadovoljni. Toda menim, da sem zmožen prikazati še precej boljšo vožnjo. Vsaj na papirju je prihajajoča dirka od vseh izven Evrope najzahtevnejša in temu primerne so tudi priprave nanjo. Ob zavedanju, da se lahko zgodita mraz in dež - podobno kot v prejšnjih letih -, se bomo skušali ustrezno odzvati," dva dneva pred uvodnimi treningi v deželi tam spodaj pravi izkušeni Dovizioso in poudarja, da boj za končno drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva še ni odločen.