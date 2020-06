Dovizioso: Ducati in jaz? Obvestili vas bomo pravočasno

Prva dirka v sezoni 2020 sicer dirkače elitnega razreda čaka v 19. julija v Jerezu, kjer bo čez teden dni nato še druga dirka sezone. Od predsezonskih testiranj do danes so minili že štirje meseci. "V tem času sem treniral in počutim se dobro, precej bolje kot v preteklosti," je poudaril Dovizioso, ki je imel bistveno več prostega časa kot kdajkoli prej. "Pravzaprav sem se lahko osredotočil na motokros, s katerega bi si želel določene stvari prenesti v motoGP," je pojasnil Dovizioso in za konec opozoril, da bo dirkače julija v Jerezu pričakala izjemna vročina. "V Jerezu bo v tem času zelo vroče, poleg tega bomo dirkali z novo gumo, ki je na dirkah še nikoli nismo preizkusili. To bo nekaj novega, ki bo zagotovo zaznamovalo dirkaški vikend," je zaključil Italijan iz Forlimpopolija.