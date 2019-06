Dovizioso in Vinales nad Lorenza: Zasluži si kazen

"Če sprejmeš opravičilo ali ne, to ne spremeni ničesar. Dobro je bilo videti, da je prišel v bokse, a to tudi ne spremeni ničesar,"je po dirki za VN Katalonije povedal Andrea Dovizioso . Ducatijev kandidat za naslov je bil tisti, s katerim je med nespametnim prehitevanjem v desetem ovinku trčil Lorenzo, nato pa sta njuna motocikla "počistila" še Yamahina Mavericka Vinalesa in Valentina Rossija .

Za šampiona je to velika napaka

"Zelo sem razočaran, saj tega v prvenstvu res nismo potrebovali. Vemo, kako močen je Marquez, danes pa smo imeli priložnost, da se pomerimo z njim,"je nadaljeval Dovizioso. "Uspela mu je zelo dobra dirka, a imeli smo svoje možnosti. Dobro sem startal in se postavil v dober položaj. Pričakoval sem, da se bo zadnja guma ogrela, saj v tistih trenutkih ni delovala, potrebovala je tri kroge, da je bila pripravljena. Zelo jasno pa je, kaj se je zgodilo: menim, da je bil Jorge v dobrem položaju, po startu je napredoval za več mest, jaz nisem bil tako daleč, vsaj kar se tiče ritma,"je kar vrelo iz Italijana.

"Storil je veliko napako, v tistem ovinku se to zlahka zgladi, ker ga prevoziš v prvi prestavi in moraš nato hitro ven. Majhna napaka se lahko tam spremeni v veliko. V tistem trenutku ni bil dovolj luciden, ker je želel prehiteti Mavericka, a ni bil pozoren na to, kje je zaviral, ker je Maverick to storil zelo pozno in bil malce predolg, a je bil on (Lorenzo, op. a.) še bolj. Zato je prišel po notranji strani in bil prehiter. Napaka je po mojem mnenju dirkačeva, ni zelo velika, a storiti to na tem mestu in v drugem krogu vse skupaj spremeni v veliko napako. Glede na to, da gre za šampiona, kakršen je on, je napaka velika."

'Moral bi biti kaznovan'

Dovizioso je še dodal, da je bil njegov načrt od začetka sezone ta, da mu Marquez ne bi preveč ubežal v skupnem seštevku in da bi moral "dirkati na meji", kar bi po Italijanovem mnenju povečalo možnosti za napako. Zdaj razočarano ugotavlja, da bo lahko Katalonec veliko bolj mirno nastopil že na prihajajoči dirki za VN Nizozemske v Assnu.

"Na prvenstvo je to močno vplivalo, saj je cel kup hitrih dirkačev, ki se borijo za naslov, vpisalo novo ničlo, Marc pa je zmagal,"je še pristavil Dovizioso. "To pa je zelo, zelo slabo. Trdo smo delali ves konec tedna, vsi smo imeli težave z oprijemom, a na koncu sem imel precej dober občutek in menim, da sem imel možnost vsaj za boj za drugo mesto. Morda tudi za kaj več. Zato sem zelo razočaran, ker je zaostanek zdaj veliko večji, četudi je prvenstvo dolgo in se, seveda, do konca ne bomo predali. Na dirki se lahko zgodi karkoli, tako da se borimo naprej,"je še povedal in se za konec dotaknil morebitne kazni:

"Edina res slaba reč je ta situacija, v kateri je Marc, ki je enaka kot lani: daje mu prednost pred drugouvrščenim in dovoljuje, da ne dirka na meji. To je slabo, saj smo se ravno temu letos želeli izogniti. Pred to dirko smo ga želeli pripeljati do roba, saj lahko vsi storimo napako. A reči so, kakršne so. Kazen? Jorgejeva napaka ni nekaj norega, a glede na to, da se je pripetila njemu, v tem ovinku, v drugem krogu ... To pomeni, da ni bil dovolj luciden. Zato se je vse skupaj zgodilo, ne pa zato, ker Jorge ne bi bil dober pri zaviranju ali ker ne bi znal nadzirati tega zaviranja. To je razlog. Tako da menim, da bi moral biti kaznovan."