Dovizioso: Kot vsi, sem tudi sam presenečen nad vodstvom

"Toda to prvenstvo je noro in vsi imajo težave, zato je povprečje zbranih točk tako nizko. Nihče ni stalen in konstanten, vse je zelo odprto," je pred začetkom dirkaškega vikenda v bližini Barcelone poudaril dirkač Ducatija. Vprašanje je, če bo Italijan s trenutno formo tudi po dirki v Kataloniji ostal vodilni dirkač v prvenstvu, saj so razlike med vodilnimi zelo majhne. "Moji občutki na motorju trenutno niso najboljši, toda vemo, kje grešimo in moramo se osredotočiti na izboljšave," je poudaril 34-letnik iz Forlimpolija. Res pa je, da je steza v Montmeloju v zadnjih letih Ducatiju zelo ustrezala, zato ni nemogoče, da bi Andrea Dovizioso prišel do druge zmage in tretje uvrstitve na odre za zmagovalce v letošnji sezoni.

"Zaviranje, ki ga uporabljam, mi ne služi več, ne morem ga več izvajati in ni lahko tega spremeniti, ni intuitivno. In to vpliva na vse ostalo,"je enega od razlogov, zaradi katerega se ne more boriti za zmage, opisal Dovizioso. Ključna v boju za lovoriko, ki si je letos ob odsotnosti Marca Marquezaželi toliko dirkačev, bo konstantnost, je prepričan Dovizioso. "V najslabšem primeru je treba biti v boju za najboljšo peterico na vseh dirkah in to je nekaj, kar mi za zdaj ni uspelo. To pa je nekaj, kar skušam spremeniti. Mislim, da od tu do konca sezone ne bo nekega izrazitega favorita," je pojasnil Dovizioso. Dodal je, da je nad dirkališčem v Montmeloju navdušen. Tu je Dovizoso sicer slavil leta 2017.