Dovizioso laska KTM. Bo v prihodnje član avstrijske ekipe?

"Nihče ni pričakoval takšnega razkoraka v napredku ekipe KTM. Jaz jim lahko le čestitam in se, tako kot večina v karavani, čudim njihovemu velikemu napredku," je za Corierre Dello Sport dejal Andrea Dovizioso, ki je v tej sezoni, po mnenju večine, ob odsotnosti Marca Marqueza sploh prvi kandidat za končni naslov. "Raje bi govoril o velikem napredku KTM. Odlično delo opravljajo v garaži, to vedo vsi. Veliko stvari so naredili s pnevmatikami, tu so v prednosti pred drugimi, vse večje ravnotežje dirkalnika je opaziti. Dve zmagi na petih dirkah potrjujeta, da so prišli med elito, in na njih je treba še kako računati." Italijanskim novinarjem se je vseeno zdelo nenavadno, da Dovi na vsa usta hvali KTM. "Da ni morda v igri za prestop k Avstrijcem," se sprašuje vselej dobro obveščena Corierre Dello Sport. "Moja prihodnost še ni znana. Pogovarjam se oziroma za to skrbijo moji agenti. Za zdaj nič novega, prvi boste izvedeli, če bo kaj novega," je obljubil 33-letni dirkač iz Forlija, ki tako ne izključuje tudi prestopa k avstrijski ekipi KTM.