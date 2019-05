VOYO: Prvi prosti trening v Le Mansu, na stezi 'kraljevi'

"VN Francije je dirka, ki naj bi nam bila pisana na kožo. Vsekakor bolj kot Jerez, kjer smo se mučili, a na koncu bili vseeno v ospredju," je za Corierre dello Sport priznal Dovizioso. "Resda lani dirka ni potekala po naših željah, svoje je odigralo tudi vreme, toda to ne zmanjšuje dejstva, da se Ducati v Le Mansu vedno znova dobro počuti in tudi dobro tekmuje," še pravi Dovi, ki bo pred kvalifikacijami in tekmo v Franciji vztrajno gledal v nebo. "Vreme tu vsakič odigra pomembno vlogo. Skušal pa bom odmisliti stvari, na katere nimam vpliva. Eno oko bom imel na stezi, drugo na nebu," se je slikovito izrazil Dovizioso.

Italijan ima na lanskoletno dirko mešane občutke. Dolgo je vodil, nato pa končal v pesku. "Pričakujem, da bo veliko dirkačev v igri za zmago. Zelo pomembno bo dobro startati, še prej pa vrhunsko opraviti s kvalifikacijami. Startna pozicija bo morda celo ključna." Dovizioso trenutno zaseda tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v razredu motoGP s 67 osvojenimi točkami. Zgolj eno manj od Alexa Rinsain le tri od vodilnega Marca Marqueza. "Desmosedici GP ima določene značilnosti, ki bi nam lahko šle v prid v Franciji. Verjamem, da bo ekipa naredila svoje delo in potem bomo v nedeljo na dirki konkurenčni tudi v boju za zmago. V Le Mansu me zanimajo stopničke," je brez dlake na jeziku končal Dovizioso.



Dirkaški vikend odpirajo prosti treningi

Pred dirko za VN Francije v Le Mansu se dirkači v vseh motociklističnih razredih ogrevajo na prostem treningu. Prvi so se na stezo podali dirkači najšibkejšega razreda moto3, kjer se je najbolje izkazal Argentinec Gabriel Rodrigo, ki je sicer šele deseti v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v tem razredu, drugi čas prvega prostega treninga je zabeležil Italijan Tony Arbolino, tretjega pa njegov rojak Lorenzo Dalla Porta. Slednji je bil eden od štirih diorkačev, ki so na prvem prostem zleteli s steze. Neprijetnost, ana srečo brez psoeldic, se mu je pripetila v tretjem ovinku dirkališča v Le Mansu. Vodilni v tem motociklističnem razredu Španec Aaron Canet je podaljšani dirkaški konec tedna v Le Mansu odprl malce bolj zadržano in bil po "prvem dejanju" na 18. mestu, kar pa seveda še ni nikakršen pokazatelj razmerja moči.