Dovizioso 'obljublja' napeto sezono: Obeta se četveroboj za naslov prvaka

A tudi to je bilo dovolj za prevzem skupnega vodstva; prvi voznik Ducatija ima zdaj na vrhu SP po treh dirkah 54 točk, Valentino Rossi na drugem mestu 51, pred Marca Marqueza , ki je ostal pri 45 in zdrsnil celo na četrto mesto, pa se je prebil tudi zmagovalec VN Amerik Alex Rins 49. Italijanski dirkač, vodilni v svetovnem prvenstvu, je v pogovoru za Corriere dello Sport razkril, da se v tej sezoni obeta epska bitka za končni naslov. "Padec Marqueza v Austinu odkriva, da bo boj za naslov prvaka v tekoči sezoni napet kot še nikoli," je povedal Andrea Dovizioso. "Napaka Španca razkriva, da vse le nima pod kontrolo, kot se je zdelo še pred kratkim. Na večini dirkališč se zdi zelo suveren in njegova vožnja brez napak, tu in tam, pa pokaže, da je vendarle ranljiv. tako kot je bilo to v Austinu," se za Corriere dello Sportspominja zadnje dirke za VN Amerik vodilni v skupnem seštevku.

"Zanj je bil padec seveda prava katastrofa, za prvenstvo in boj za naslov pa odlična novica. Napeto bo še do konca." Dovizioso je bil pod vtisom prvih dveh dirk, ko je bil Marc Marquez daleč pred vsemi, dirkal svojo dirko in zdelo se je, da mu nihče nič ne more. "Po mojem skromnem mnenju se letos obeta četveroboj za naslov svetovnega prvaka. Poleg Marqueza in moje malenkosti, bosta v igri gotovo še Valentino Rossi in tudi Alex Rins. To je odlična vest za vse navijače, ki si želijo odločitev prav na zadnji dirki sezone. Prepričan sem, da letos ne bo enosmerne sezone, da ne bo vse v znaku Marca Marqueza."