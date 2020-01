Dovizioso ob slavnostni predstavitvi Ducatija: Želimo se boriti za naslov

V četrtek zvečer je bilo svečano v Bologni, kjer je Ducati predstavil nov motocikel, v glavnih vlogah sta bila dirkača Andrea Dovizioso in Danilo Petrucci , v njuni družbi pa direktor Claudio Domenicali in generalni menedžer moštva Luigi Dall’Igna . Slednji ne skriva, da je cilj ekipe ambiciozen, naslov prvaka v razredu motoGP: "Sezona 2019 je za nami, leto, v katerem smo potrdili kvaliteto, Andrea Dovizioso je bil devetkrat na stopničkah in dvakrat je zmagal, Danilo nam je dal posebne občutke z zmago v Mugellu. Naš cilj ostaja enak: osvojiti naslov prvaka. Letos bo 20 dirk, kar bo še bolj zahtevno, kot prej, trdo smo delali pozimi, da smo Andreii in Danilu ponudili Desmosedici GP20, ki jima bo omogočil, da bosta postala vodilna kandidata za zmago v vseh pogojih in na vseh stezah."

Dovizioso je na predstavitvi dejal: “2019 je bilo zanimivo, ker nas je pripeljalo do nekaterih spoznanj, ki nam bodo pomagala rasti v letu 2020. Lani smo končali kot prvi zasledovalci Marca Marqueza in to tretjič zapored, za dirkačem, ki je brez dvoma naredil razliko lani. Vsako leto je zgodba zase, naš cilj je jasen, želimo se boriti za naslov. Trdo delamo, da se vrnemo močnejši, kot smo bili kadarkoli. Glede na lani, pričakujem še bolj izenačeno konkurenco, vendar smo tudi mi napredovali in verjamem, da bomo nadaljevali v pozitivnem trendu."

Podobno kot njegov moštveni kolega je optimist tudi Petrucci: "Leto 2019 je bilo pozitivno zame, ne glede na nekaj težav ob koncu. To je bila moja najboljša sezona v mogoGP, kar se tiče rezultatov. Prvič sem zmagal v Mugellu, ta rezultat mi je dal še več samozavesti in motivacije, da se vrnem še boljši. Vem, da bo konkurenca še boljša kot lani, vendar tudi sam rastem in napredujem vsako sezono, letos bi rad potrdil moje rezultate in naredil korak naprej v primerjavi z lanskim letom."