Dovizioso operiran, a bo nared za prvo dirko

Vice prvak razreda motoGP Andrea Dovizioso se je udeležil dirke v motokrosu in si tam poškodoval levo ključnico. Pri moštvu Ducatija so bili zaskrbljeni, kako se bo vse skupaj odvilo, saj sta v juliju na sporedu dve dirki razreda motoGP. V Andaluziji bosta na sporedu dve zaporedni dirka, prva 19., druga pa 26. julija. Po uvodnih dirkah v razredih moto2 in moto3 marca v Katarju bosta v Jerezu na sporedu sploh prvi preizkušnji dirkačev razreda v motoGP v skrajšani sezoni. Dolga prekinitev zaradi pandemije virusa res ni šla na roke najboljšim motociklističnim dirkačem na svetu, saj bi se sezona morala začeti 19. marca na VN Katarja, a so tam izpeljali le dirki razreda moto2 in moto3, nato je sledila prekinitev.

Dovizioso bo tako kot kaže nared za prvo dirko v Jerezu, na Twitterju so iz Ducatija zapisali: "Andrea Dovizioso je uspešno prestal operacijo leve ključnice na polikliniki v Modeni včeraj zvečer. Takoj bo začel z rehabilitacijo in bo dirkal na uvodni dirki sezone razreda motoGP na dirkališču v Jerezu 19. julija."