Dovizioso: Pedrosa, Lorenzo in Stoner imajo nekaj skupnega. So 'limitirani'

Nazadnje je dal obsežen intervju za Corierre Dello Sport, po katerem si je na seznam gotovo dodal kakšnega novega "sovražnika". "Casey Stoner, Dani PedrosainJorge Lorenzo. Odlično dirkači, izjemni motociklistični talenti, a vsi imajo nekaj skupnega. Prav vsi so limitirani. Prav zaradi teh omejitev niso dosegli vsega v karieri," je prepričan Andrea Dovizioso, ki bi skorajda zagotovo lahko tudi sebe uvrstil na ta seznam nikoli povsem dorečenih šampionov. "Resda imajo med sabo velike razlike v značaju in tudi v dirkaških navadah oziroma načinu vožnje, a prav vsi imajo tudi nekaj skupnega. Vsak od njih je bil določen čas nepremagljiv na stezi in je izkoristil odlično pripravljenost dirkalnika. Čeprav so to dirkači, ki so osvojili ogromno in bili tudi svetovni prvaki, pa so to fantje z izrazitim limitom, ki jih je ves čas spremljal in omejeval. To jim je skupno," je bil za Corierre brez dlake na jeziku 33-letni Italijan, ki bo v prihajajoči sezoni tekmovalno počival. Imel je nekaj "polresnih" ponudb, kazalo je, da bi mu uspela celo senzacionalna selitev k Hondi, a bo vseeno naslednjo sezono počival. "Polnil bom baterije, delal še kaj drugega v življenju in razmišljal o svoji prihodnosti. Vse stvari puščam odprte, težko pa kaj določenega napovem. Pustil se bom presenetiti," je še dejal Dovi, ki ga zelo moti, da je v Italiji "davkarija" pobrala pol njegovega bogastva. "Vedno se veselo in odkrito piše o astronomskih zaslužkih dirkačev. Pozablja se dodati, da vsaj v Italiji polovica vseh prejemkov vzame država. Skorajda 50 % pobere davek. Kljub temu pa ne podpiram odločitev, ki jih sprejemajo nekateri moji kolegi, ki zaradi povedanega odhajajo živet v tujino."