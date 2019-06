Dovizioso: Petrucci je boljši, ker končno verjame vase

Po mnenju 33-letnega Andree Doviziosa je pet let mlajši Danilo Petruccipred sezono naredil miselni preskok, ki je v svetu motociklizma sila pomemben: “Danilo se je letos tako izboljšal, saj verjame vase. Končno se zaveda svojega pravega potenciala, kar je ključno. V preteklosti se je preveč podcenjeval, morda tudi zaradi tega, ker je vozil na manj konkurenčnih motociklih.”

Po veliki zmagi, s katero je 28-letnik obnorel rojake, se je Petrucci zahvalil tudi moštvenemu kolegu, ki mu je po njegovih besedah na poti do zmage zelo pomagal, saj ga je v Ducatiju sprejel kot brata. Dovizioso se te teme ni dotaknil, je pa dejal, da so skupni treningi v predsezoni pozitivno vplivali na oba. “Tako jaz kot Danilo prihajava iz motokrosa, kar se pozna na najinem slogu vožnje. Oba rada voziva po mejah naših zmožnosti. To je sicer zelo tvegano, a nama pomaga, da se vedno ženeva do skrajnosti. Ko je prišel v ekipo, je bil dvig intenzivnosti na treningih in testiranjih očiten,”je Dovizioso hvalil Petruccija.