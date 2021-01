Dovizioso: Počutim se kot dirkač, ne zanima me vloga testnega voznika

Jasno, vse in še več je odvisno od zdravstvenega stanja Marca Marqueza . Počutje osemkratnega svetovnega prvaka je še vedno zavito v tančico skrivnosti. Po tretji operaciji nadlahtnice, ki si jo je poškodoval na uvodni dirki minule sezone v Jerezu, Katalonec še čaka na zeleno luč zdravnikov in lahko bi se zgodilo, da je ne bo dočakal niti do prvih letošnjih testiranj v Katarju.

Špancu se čas izteka. V začetku marca bi moral po dolgem času spet sesti na motocikel RC213V, s katerim je po hudih težavah s poškodbo nadlahtnice hitro končal minulo sezono v kraljevem razredu, kjer je praktično brez boja predal naslov rojaku Joanu Miru . Po zlomu ploščice in drugi operaciji je po več mesecih napornega okrevanja moral pod nož že/še tretjič, vse od zadnjega operativnega posega v Madridu pa se pojavljajo vprašanja, kdaj bo lahko katalonski zvezdnik začel z dirkanjem v sezoni 2021. Medtem so, predvsem mediji, na sedež Hondinega jeklenega konjička in v garažo tega japonskega moštva "rinili" Andrea Doviziosa , ki je že avgusta lani napovedal odhod od Ducatija, kasneje pa razglasil tudi enoletno pavzo. A medtem so se stvari spremenile, Marquez ima malo možnosti za start v novo sezono, Dovi pa je razkril, da napovedana enoletna upokojitev le ni tako "zabetonirana". Kazalo je celo, da ga bodo ustoličili pri Hondi, sprva kot testnega voznika, kasneje se je pojavila možnost, da se za eno leto preseli k Hondi, sedaj pa je vse skupaj bolj ali manj padlo v vodo. Spomnimo, za šestkratnim svetovnim prvakom v kraljevem razredu Špancem Marcom Marquezom je Dovizioso v sezonah 2017, 2018 in 2019 zasedel drugo mesto v skupnem seštevku.

"Honda? Vedno sem odprt za nove izzive. Vendar pa v tem trenutku nisem za vrnitev v karavano za vsako ceno. Zanima me le resen projekt, v katerem se bom videl na daljši rok. Projekt, s katerim bi skupaj napadali zmage," je za Corriere Dello Sport dejal 34-letni dirkač, ki je prepričan, da v motociklističnem svetu na najvišjem nivoju še ni rekel zadnje besede. Njegov veliki in skorajda edini cilj pa je osvojiti laskavo lovoriko, ki mu v karieri še manjka. "Pripravljen sem na enoletno počivanje, hkrati pa bi se že pripravljal na vrnitev v letu 2022. Nikakor nisem izgubil upanja na povratek v karavano. Če je za dober projekt treba potrpeti leto dni, s tem nimam težav," je hitel pripovedovati Dovi, ki je osem let preživel v garaži rdečih in je prepričan, da lahko motociklizmu še veliko da. "Nisem še pripravljen na vlogo testnega voznika. Počutim se še močnega in zelo motiviranega, počutim se kot dirkač, in ne "tester". Verjamem, da leto počitka ne bo omililo mojih visokih pričakovanj in tudi enako visokih ambicij," je še dejal Italijan, ki je za Ducati dirkal vse od leta 2013. "Naredili smo veliko dobrega, bili večkrat pred vrati raja, a do najbolj priznane lovorike nam ni uspelo priti. Zadovoljen sem z uspehi v garaži Ducatija, a seveda ostaja grenak priokus," je za Corriere Dello Sport še priznal Dovi.

Ducati v motoGP do leta 2026

Ducati, italijanska firma s sedežem v Bologni, je pred dnevi podaljšala pogodbo za sodelovanje v elitnem motociklističnem svetovnem prvenstvu v motoGP do leta 2026. Ducati je v to tekmovanje vstopil leta 2003 in je lani osvojil drugi konstruktorski naslov svetovnega prvaka po zaslugi Italijanov Andrea Doviziosa inDanila Petruccija, ki pa nista bila posamično čisto na vrhu; Dovizioso je bil 4., Petrucci pa 12. Casey Stoner je leta 2007 osvojil edini ekipni posamični naslov prvaka, v 16 sezonah pa je moštvo na posamičnih dirkah slavilo 51 zmag in 160 uvrstitev na zmagovalni oder. V sezoni 2021 bosta za Ducatijevo tovarniško moštvo nastopala Avstralec Jack Miller in Italijan Francesco Bagnaia, ki sta zamenjala Doviziosa in Petruccija.

Ducati ima tudi dve drugi ekipi, ki ju opremlja, Johann Zarco inJorge Martin nastopata za Pramac bikes, polbrat Valentina Rossija, Luca Marini, inEnea Bastianinipa za Esponsoramo.