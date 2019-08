Dovizioso: Prehitevanje Marqueza moja najbolj nora poteza v karieri

Razplet boja za zmago med Marcom Marquezom in Andreo Doviziosom je bil izjemno napet, za Italijana pa je bila to pomembna zmaga tudi v psihološkem smislu. Ducatijev dirkač je prepričan, da moraš biti včasih tudi malce "nor" in da je celotno moštvo dobilo nov zagon pred nadaljevanjem sezone.

Andrea Dovizioso običajno ni med najbolj izpostavljenimi dirkači razreda motoGP, v središču pozornosti so Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ... A tokrat si je Italijan zaslužil vso pozornost, saj je z izjemnim manevrom zmagal na VN Avstrije. O dvoboju z Marcom Marquezom v zadnjih metrih dirke se bo še dolgo govorilo."Verjetno je to moja najboljša zmaga, borba z Marcom je trajala od prvega do zadnjega kroga. Škoda, morali bi spremeniti pravila in dati točke tudi za takšne dvoboje. Dobiti takšen dvoboj je dobro, a ti prinese le pet točk prednosti,"je povedal zmagovalec dirke v Spielbergu. O razpletu dirke pa je Ducatijev dirkač povedal: "Naredil sem nekaj norega, vendar mi je uspelo. Mislim, da sem ga presenetil, vendar nisem mislil, da mi bo uspelo. Poizkusiti nekaj neobičajnega lahko vodi do nepričakovanih izidov. Vedno moraš na dirki imeti čisto glavo. Moraš biti malo nor v pravih trenutkih, sicer se, v večini primerov, lahko konča slabo, v nekaterih pa deluje. Prehitevanje je bilo najbolj nora poteza v moji karieri. Gre za izkušnje, precej sem se naučil iz te zmage in kako sem jo dosegel."

Dvoboj Andree Doviziosa in Marca Marqueza na VN Avstrije FOTO: AP

"Na stezi sem imel več oprijema od njega od polovice dirke dalje, ta prednost v pospeševanju mi je dopuščala, da mi ni ušel in da sem lahko napadal kasneje. Na začetku je bil boljši, a se nisem predal. Ljudje si lahko o meni mislijo, kar hočejo, a osredotočen sem na to, kako napredovati. To je moj cilj, vse ostalo so podrobnosti,"je povedal Italijan,ki za vodilnim Špancem na lestvici zaostaja 58 točk (230:172), do konca sezone je še osem dirk. Naslednja je na sporedu VN Velike Britanije 25. avgusta v Silverstonu. Na vprašanje novinarja Mattee Aglia, ali meni, da poraz, na takšen način, skrbi aktualnega prvaka Marqueza, je odgovoril: "Seveda, saj je prvak in ve, da je zelo dober in je inteligenten, zato daje pravo mero pomembnosti tem rezultatom. Resnica je, da čeprav mu vedno ne gre, se vedno uspe boriti do konca."

Velika zmaga za Andreo Doviziosa v Spielbergu FOTO: motoGP