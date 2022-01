Dovizioso: Ob izbiri ekipe nikoli nisem gledal na denar

Italijanski dirkač Andrea Dovizioso , ki je v preteklih sezonah vneto, a zaman lovil laskavi naslov v kraljevem razredu motoGP in je z Ducatijem trikrat zapored osvojil drugo mesto v skupnem seštevku, vselej za Marcom Marquezom, se je po enoletnem prisilnem premoru v končnici lanske sezone s poltovarniško Yamaho vrnil v motociklistično karavano. Izkušeni Italijan je očitno spet prišel na okus in napoveduje, da bo v prihodnje bolj konkurenčen, kot je bil v zaključku lanske sezone. Kazalo je, da se bo dogovoril z ekipo Aprilie, a se je sredi septembra na VN San Marina po skoraj letu odsotnosti vrnil v karavano, in to na dirkalniku poltovarniške Yamahe. Izkušeni dirkač in nekdanji član Ducatijeve družine se že vneto pripravlja na sezono 2022, ko bo član dirkaške elite od prve dirke naprej. " Čaka me zahtevno obdobje testiranj in prav gotovo bo tudi vstop v novo tekmovalno sezono zame zelo nepredvidljiv ," pravi Dovizioso v pogovoru za italijanski časnik Corriere Dello Sport . Ekipa WithU Yamaha RNF bo za 35-letnega dirkača nov izziv v bogati karieri, ki jo je najbolj zaznamovalo dolgo obdobje pri Ducatiju, pri katerem je "bival" v letih 2013–2020. " Moje odločitve niso bile nikoli povezane z denarjem. Ne pomnim, da bi ekipe izbiral po tem, kakšno finančno pogodbo ponujajo. Yamaha me je v končnici lanske sezone prepričala z ambicioznim načrtom in vkrcal sem se na barko, na kateri vsi plujemo v isto smer. Pomembno je, da ničesar ne prehitevamo, zavedam se, da ne bomo takoj konkurenčni za najvišja mesta, " trezno razmišlja "večno drugi".

Andrea Dovizioso bo po odhodu Valentina Rossija prevzel palico najstarejšega dirkača motociklistične karavane razreda motoGP. "Ne pomeni veliko. Rezultati so tisti, ki štejejo, ne leta. Ne počutim se starega in ne razmišljam o koncu kariere. Šel bom od dirke do dirke in poskušal v vsaki čim bolj uživati." Dovi se zaveda, da ne bo konkurenčen od prve dirke, na to dejstvo je pripravljen. "V končnici sezone smo imeli kar nekaj težav. Veliko smo se ukvarjali z dirkalnikom in ga skušali prilagoditi mojim zahtevam oziroma mojemu načinu dirkanja. Tako bo še vsaj nekaj dirk v sezoni 2022, pričakujem pa, da bom v drugem delu že blizu najboljšim." Dejstvo pa je, da bo imel Dovi pri Petronas Yamahi boljšo podporo tovarniške Yamahe in bo glede tega blizu "prvokategornikoma" Fabiu Quartararoju in Francu Morbidelliju. "To je lepo vedeti, saj smo imeli lani kar nekaj težav. Pričakujem, da bomo v vseh pogledih hitrejši," sporoča izkušeni Italijan, ki bo moral na predstavitev dirkalnika WithU Yamaha RNF počakati do 24. januarja, ko bo na sporedu uradna inavguracija.



MotoGP, sezona 2022:

6. marec: VN Katarja (Losail)

20. marec: VN Indonezije (Mandalika)

3. april: VN Argentine (Termas de Rio Hondo)

10. april: VN Amerike (Austin)

24. april: VN Portugalske (Portimao)

1. maj: VN Španije (Jerez)

15. maj: VN Francije (Le Mans)

29. maj: VN Italije (Mugello)

5. junij: VN Katalonije (Barcelona)

19. junij: VN Nemčije (Sachsenring)

26. junij: VN Nizozemske (Assen)

10. julij: VN Finske (Kymiring)

7. avgust: VN Velike Britanije (Silverstone)

21. avgust: VN Avstrije (Spielberg)

4. september: VN San Marina (Misano)

18. september: VN Aragonije (Alcaniz)

25. september: VN Japonske (Motegi)

2. oktober: VN Tajske (Čang)

16. oktober: VN Avstralije (Phillip Island)

23. oktober: VN Malezije (Sepang)

6. november: VN Valencie (Valencia)