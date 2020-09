Dovizioso: Prihodnost? Prav vse je mogoče. Odprt sem za ponudbe, a možen je tudi ostanek pri rdečih

Dirkače vseh razredov 13. in 20. septembra prav tako čakata dve preizkušnji, ki ju bodo na prizorišču že lahko spremljali navijači. Tudi vi, dragi gledalci, s prenosi na VOYO in Kanalu A. Organizatorji dirk so sporočili, da bo na voljo deset tisoč vstopnic.

Italijan je v tem času osvojil osem dirk, v letih 2017, 2018 in 2019 pa je končal na drugem mestu skupnega seštevka SP. "Da nekateri iz ekipe govorijo, da morda ostanem tudi po koncu sezone? Da, vse je možno. Tudi to," je sprva za Corierre Dello Sportdejal Dovi, ki pa ne želi povedati še nič konkretnega. "Imam številne razloge za to, da v tem trenutku ne razkrijem še nič otipljivega. Ko bo čas, bom povedal vse," je bil kar malo skrivnosten 34-letni dirkač, ki je povsem osredotočen na sezono v rdečem, kjer je, po mnenju mnogih, celo prvi favorit za končni naslov svetovnega prvaka. Tekmeci mu dajejo hkrati tudi največ možnosti na prihajajoči dirki v Misanu. "Lepo je, da me uvrščajo med favorite, a od tega se ne živi. Cenim, da me spoštujejo in me imajo za velikega konkurenta, toda jaz moram vse to pokazati na stezi." Glede prihodnosti pa. "Vse je možno, v tem trenutku sem odprt za vse možnosti. Ponudbe sicer prihajajo, a za zdaj se ne odzivam. Ko bo čas, se bom usedel in videl, kako naprej. Ponavljam, vrata puščam odprta na vseh straneh."