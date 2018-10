Za enakovreden boj z Marquezom potrebuješ nekaj več

Še dobra dva kroga pred koncem je bil Ducatijev Andrea Dovizioso na dobri poti, da pokvari slavje velikemu tekmecu v letošnji sezoni Marcu Marquezu (Repsol Honda). Toda v enem od zadnjih ovinkov je, kot je sam priznal, storil manjšo napako, ki ni bila posledica neprilagojene hitrosti. "Želel sem si pripraviti boljše izhodišče za izpeljavo ovinka kot krog pred tem. Zaviral sem zelo dobro in pravo časno, ampak nisem uspel zaključiti kroga na ustrezen način in vnovič prehiteti Marqueza. Tedaj pa se mi je pripetila že omenjena napaka, po kateri ni bilo več poti na vrh. Nekoliko preveč sem obremenil sprednjo gumo," je vzrok za padec dva kroga pred koncem dirke podal trenutno drugouvrščeni dirkač svetovnega prvenstva v kraljevem razredu motoGP, ki se je zavedal, da bo Marquez kljub nekoliko slabšemu startnemu izhodišču po 6. mestu v kvalifikacijah znova v ospredju.

Kmalu na vrhu

"Dirka je potekala tako, kot smo načrtovali. Že na petkovih treningih je bilo videti, da je Marc v dobrem ritmu, da bo Honda na glavni dirki zelo nevarna za končno zmago. V vsakem trenutku ve, kaj mora storiti, da je na vrhu. Ni kaj, športno je potrebno priznati, da je za Marquezom in Hondo nova izjemna sezona, v kateri so vnovič ponudili nekaj več kot konkurenca. Imeti več kot 100 točk prednosti v skupnem seštevku pove vse o Marcovi kakovosti, čeprav menim, da je Ducati z vsakim letom vse bližje."



Dejstvo, da se je Ducati povsem približal favorizirani Hondi, je nekaj, na čemer bodo v italijanski ekipi gradili zgodbo za prihodnjo sezono. "Izpostaviti je potrebno več pozitivnih stvari; Že to, da smo bili v drugi polovici sezone na večini dirk povsem enakovredni v boju za zmago, je zelo pomembno spoznanje za naprej. Toda moramo strniti vrste in delati na izboljšavah. Verjamem, da se bomo nekega dne tudi mi veselili naslova svetovnega prvaka. V moštvu imamo vse potrebno, da se uspešno razvijamo na vseh področjih. Videli smo, da zmoremo, ko bomo dodelali še tehnične elemente, bo krog sklenjen," je poudaril Dovizioso, ki ga do konca letošnje sezone svetovnega prvenstva čakajo še tri dirke. V Avstraliji, Maleziji in za zaključek še v Valenciji.