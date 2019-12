Dovizioso: Sezona? Drugo mesto je enako prvemu. Marquez je bil v svojem razredu

Testiranja v Valencii in Jerezu, ki so se zgodila takoj po uradnem koncu tekmovalnem sezone, so bila za Ducati, kot tudi za vsa preostala moštva več kot dobrodošla,. In več ko je bilo odgovorov na pomembna vprašanja, bolj so bili zadovoljni dirkači. Takoj po zadnji tekmi sezone, ko je serijski motociklistični prvak razreda motoGP "Testiranja v Valencii in Jerezu so bila še kako nujna in predvsem koristna. Bili smo pozorni na nekatere stvari, ki nam bodo pomagale v pripravi na naslednjo sezono. Imeli bomo nov motocikel in marsikaj bo potrebno še postoriti. Primerjali smo letošnji in prihodnji motocikel in odkrili marsikaj zanimivega. Milim, da bomo v prihodnji sezoni hitrejši. Tu zame ni nobenega dvoma," je Andrea Diovizioso za Corriere Dello Sportkomentiral uvodna testiranja, kjer se je prvič srečal z motociklom za leto 2020. "Lahko smo v miru preizkusili nove pnevmatike, ki nam jih je iz tovarne dostavil Michelin. Šlo je za zadnjo gumo, kjer smo imeli v preteklosti velike težave. Prvi vtisi so pozitivni," je dejal aktualni svetovni podprvak, ki se je v pogovoru za znani italijanski športni časnik še enkrat uzrl na rezultate v minuli sezoni. "Po eni strani ne moremo in ne smemo biti zadovoljni, saj smo na koncu poraženi. Osvojili smo namreč zgolj drugo mesto. Po drugi strani, ko zadevo pogledamo bolj objektivno in realno, pa enostavno moramo zabiti srečni, saj je bil Marc Marquez daleč pred vsemi. Večkrat se je zdelo, kot da on dirka v svojem razredu, mi preostali pa v drugem. Zato bi lahko bil vesel, da sem zmagal v tej konkurenci," je v šali dejal 33-letni dirkač.