Dovizioso: Težko je napadati stopničke, če nimaš prave hitrosti

Ducatijev dirkač Andrea Dovizioso si je v španskem Alcanizu privoščil zelo povprečno predstavo in le s 13. mestom zdaj v SP zdrsnil na peto (109), prehitel ga je tudi veliki zmagovalec Franco Morbidelli (112), Alex Rins pa je v Alcanizu z zmago prejšnji teden in s tokratnim drugim mestom tudi še v igri za skupno zmago (105). Prvenstvo sicer tako pred zaključnimi dirkami nikakor še ni odločeno. Prvo šesterico loči 32 točk, dosegljivih pa je še največ 75, saj so do konca še tri dirke; najprej dve na dirkališču Ricardo Tormo v Valencii (prva 8. novembra), zadnja pa 22. novembra v portugalskem Portimau.

Seveda ob predpostavki, da bo na zadnjih treh dirkah v sezoni nizal same vrhunske rezultate. Izkušeni Italijan je še opazil, da so v tekoči sezoni veliko nihanj imeli prav vsi člani razširjene Ducatijeve družine. "Gor in dol. Tako bi na kratko opisal rezultate Ducatijevih tekmovalcev v tej čudni sezoni. Vsi se ukvarjamo z vprašanjem, zakaj je temu tako, a odgovor dajo vedno rezultati in točke, ki jih osvojimo. Veliko je še za postoriti, toda mislim, da v garaži vsega ne kontroliramo. Govorim iskreno, a ne delam težav in ne dolivam olja na ogenj. Tako pač je v tej sezoni in treba jo je sprejeti takšno, kot je. Poskusil bom izvleči čim več iz preostalih dirk," je bil brez dlake na jeziku Dovozioso, od katerega se je pričakovalo, da bo, predvsem po predčasno končani sezoni Marca Marqueza, z lahkoto osvojil svetovni naslov.



Prvenstvo sicer tako pred zaključnimi dirkami nikakor še ni odločeno. Prvo šesterico loči 32 točk, dosegljivih pa je še največ 75, saj so do konca še tri dirke; najprej dve na dirkališču Ricardo Tormo v Valencii (prva 8. novembra), zadnja pa 22. novembra v portugalskem Portimau.