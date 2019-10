Dovizioso: Vse skupaj je boleče, lahko le čestitam Marquezu

"Zaradi vsega naštetega je izgubiti tako še veliko težje. Lahko mu le čestitamo, saj ima za seboj izjemno sezono," je na Tajskem zbranim novinarjem, med katerimi je bila tudi naša ekipa, razlagal Andrea Dovizoso, trenutno drugouvrščeni v razredu motoGP.

"Veste, Marca je težko premagati, to velja za vse," je še nadaljeval Dovizioso. "Že od prve sezone, ko se je pridružil razredu motoGP, je izjemno močen. Poleg hitrosti je tudi zelo pameten," je še izpostavil 33-letni italijanski dirkač ekipe Ducati. Ta bo skušal z moštvom osvojiti vsaj ekipni naslov, kjer ima Ducati 19 točk prednosti pred Repsol Hondo. A Marquez je že povedal, da bo njegova dodatna motivacija do konca sezone prav ekipni naslov oz. kar trojna krona.

"Iz leta v leto razume, kje so njegove meje, in postaja vse boljši in boljši. Mislim, da je to sezono pokazal velik napredek, saj je storil precej manj napak. Na vsaki dirki je bil v igri za zmago, kar se v preteklosti ni dogajalo," je izjemno Marquezovo sezono orisal Dovi. Ta ima z 215 točkami na kontu štiri dirke do konca 110 točk zaostanka za Kataloncem in 48 točk prednosti pred tretjeuvrščenim Alexom Rinsom. Četrto mesto s 163 točkami drži Maverick Vinales, petega pa s točko manj Ducatijev Danilo Petrucci. Šesti je Rossi s 145, zanimivo, v zadnjem času vroči Fabio Quartararo pa je šele sedmi s 143 točkami.