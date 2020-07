Ni časa za počitek: Dovizioso zavzeto vadi

Dirkač Ducatija Andrea Dovizioso si na motokros dirki tako hudo poškodoval levo ključnico, da je moral na operacijo. Uspešno so jo opravili na polikliniki v Modeni. Že ob prvih napovedih in začetku rehabilitacije je bil italijanski dirkač trdno odločen, da bo nastopil na prvi dirki sezone razreda motoGP, ki bo na sporedu 19. julija v Jerezu. Zaradi prekinitve sezone zaradi pandemije koronavirusa najboljši dirkači letos sploh še niso dobili priložnosti na dirkah za veliko nagrado.

Kot je razvidno iz posnetkov, ki jih je dirkač objavil na Instagramu, zavzeto vadi in odšteva dneve do dirke. V nedeljo je imel operacijo, v torek pa je začel z vadbo, ki mu bo omogočila, da bo lahko nastopil na VN Španije. Tam bosta na sporedu dve zaporedni dirki razreda motoGP. Dirkaču Ducatija so v ramo vstavili kovinsko ploščico, od operacije do dirke pa so le trije tedni.

Tudi športni direktor Ducatija Paolo Ciabatti je dejal, da stoodstotno verjame, da bo Dovi pripravljen za dirko. Dovizioso je bil lani drugi v skupnem točkovanju boja za naslov prvaka v razredu motoGP, zaostal je le za večkratnim prvakomMarcom Marquezom.